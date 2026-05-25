Ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρέτησε τη Γωγώ Μαστροκώστα με μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση, εκφράζοντας την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και τον πόνο του για την απώλειά της. Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα, ο σύζυγός της μίλησε για τον «άγγελό» του, όπως την αποκάλεσε, τονίζοντας πως η παρουσία της στη ζωή του τον έκανε καλύτερο άνθρωπο, ενώ ζήτησε να προσέχει από ψηλά την κόρη τους, Βικτώρια.

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα

Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώριά μας!

Ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο, αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε πέρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2006, ενώ το 2008 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Βικτώρια. «Όταν γνώρισα τον άντρα μου, ήταν σε μία πολύ περίεργη φάση, μετά από έναν χωρισμό. Έναν χρόνο μετά, είπαμε ότι έχουμε σχέση. Κατ’ εμένα είχαμε σχέση από το πρώτο λεπτό. Κατά τον Τραϊανό, είχαμε σχέση μετά από έναν χρόνο. Το πρώτο διάστημα ήμουν στο… χαρέμι. Για τον δικό μου χαρακτήρα, ήταν κάτι ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έμενα στο σπίτι του επί μήνες, και δεν είχα κλειδιά», είχε πει χαρακτηριστικά σε συνέντευξη της.

Το μήνυμα της κόρης της για την κηδεία

Η Βικτώρια Δέλλα, γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα. Σύμφωνα με το μήνυμά της που έγινε μέσα από τα social media, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, επιθυμεί να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Ίδρυμα «Φλόγα». Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει ειδικό κουτί στην εκκλησία, όπου όποιος θέλει θα μπορεί να αφήσει την προσφορά του.

