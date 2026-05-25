Με λόγια συγκίνησης μίλησε η Έλενα Μπούση, κουμπάρα της Γωγώς Μαστροκώστα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», ζητώντας από τον κόσμο να προσευχηθεί για εκείνη.

Η Γωγώ Μαστροκώστα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω της ανθρώπους που την αγάπησαν και τη θυμούνται με συγκίνηση.

«Είμαστε κουμπάροι. Δεν της άξιζε της κουμπάρας μου ένας τόσο μεγάλος σταυρός, αλλά ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε τα θελήματα του Θεού. Ο Τραϊανός είναι ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος. Το μόνο που ζητάω απ΄ όλους είναι να προσευχηθούν για εκείνη. Η Γωγώ δεν φεύγει από τη σκέψη μου και από τις προσευχές μου. Τους αγαπώ πάρα πολύ και τους τρεις», σημείωσε η Έλενα Μπούσα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.