Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (25/5/2026) νέα αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί από τις περιοχές του Ρεθύμνου, Ηρακλείου, καθώς και Λασιθίου, 20 μέλη της οργάνωσης ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.