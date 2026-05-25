Η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση. Από νωρίς, τηλεοπτικά συνεργεία έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στο πλευρό της βρίσκονταν διαρκώς ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας και η 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», η Βικτώρια Δέλλα πλησίασε τους δημοσιογράφους και τους ζήτησε να μη συσχετίζουν τον καρκίνο στο στήθος από τον οποίο νόσησε η μητέρα της όταν ήταν έγκυος με την τελευταία της μάχη. Όπως τόνισε, δεν θέλει να απογοητευτούν οι γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν παιδιά.

«Η κόρη της μάς ζήτησε να μη συσχετίσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις. Δεν θέλει οι γυναίκες να απογοητευτούν και να συσχετίσουν την τωρινή κατάσταση με την πρώτη μάχη που είχε δώσει», τόνισε η ρεπόρτερ του MEGA. «Είναι δύο διαφορετικοί καρκίνοι», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη.

Το μήνυμα της Βικτώριας Δέλλα

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/5.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», έγραψε η Βικτώρια Δέλλα στο Instagram.

Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα γίνει στο Μεσολόγγι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day», η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι σε στενό οικογενειακό κύκλο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως επιθυμεί η οικογένειά της.

Τι είχε πει η Γωγώ Μαστροκώστα για τη μάχη της με τον καρκίνο

Το 2020, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Dot» και αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να επιβεβαιωθεί μέσα από τα βλέμματα των άλλων. «Δεν είχα ποτέ αυτοπεποίθηση, δεν απόλαυσα την προσοχή των άλλων», είπε, ενώ αναφερόμενη στη 12χρονη τότε κόρη της, Βικτώρια, είπε ότι τη συμβουλεύει «να αγαπάει τον εαυτό της και να πετά ό,τι δεν της κάνει καλό».

Αναφερόμενη στις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος είπε: «Έμαθα για την ασθένειά μου δύο μέρες μετά τη γέννηση της κόρης μου (…) Είμαι καλά, νιώθω καλά και έχω προσπεράσει τα δύσκολα», πρόσθεσε.

Μιλώντας έναν χρόνο αργότερα στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Γωγώ Μαστροκώστα είχε αναφερθεί στον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Μιλώντας για την απώλειά της, η Γωγώ Μαστροκώστα που είχε και εκείνη δώσει μάχη με τον καρκίνο του μαστού είπε: «Η Φώφη Γεννηματά, για μένα, πάνω από όλα είναι μία μάνα που αφήνει πίσω τρία παιδιά. Αυτό μετράει για μένα και αυτό είναι το πιο σημαντικό και πιστεύω ότι κάθε μάνα το πρώτο που σκέφτεται είναι αυτό: “Τα παιδιά μου”. Το λέω τώρα και ανατριχιάζω, γιατί κι εγώ σοκαρίστηκα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Ήταν μια γυναίκα που το είχε παλέψει, αλλά καμιά φορά είναι και θέμα τύχης. Σε όσους μου λένε ότι ήμουν μαχήτρια, λέω ήμουν τυχερή».

«Δεν είναι δυνατόν να μην λιγοψυχήσεις, ούτε μία στο εκατομμύριο. Εμείς που έχουμε βιώσει αυτές τις καταστάσεις παθαίνουμε ακόμα χειρότερο σοκ όταν κάποιος “φεύγει”, γιατί λες δεν έχει τελειώσει ποτέ. Σίγουρα ήταν μία από τις περιπτώσεις τις πολύ σπάνιες, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις πιο ήπιες. Να μην τρομοκρατηθούν οι γυναίκες».