Φέτος στο Summer Camp του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, τα παιδιά γίνονται εξερευνητές. Με αφορμή την έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue, παρατηρούν, πειραματίζονται και εκφράζονται μέσα από τη γλυπτική, το σχέδιο, την αφήγηση, τον ήχο και την κίνηση.

Για πρώτη φορά φέτος, το Summer Camp πραγματοποιείται τόσο στους εσωτερικούς χώρους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης όσο και στον κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, εντάσσοντας το φυσικό περιβάλλον στη μαθησιακή εμπειρία! Με αφορμή τη συνάντηση του σύγχρονου με το αρχαίο και με έμπνευση από τον διάλογο του εμβληματικού έργου του Jeff Koons Balloon Venus Lespugue (Orange) (2013-2019) με τις «Αφροδίτες» της Εποχής των Παγετώνων και τα μαρμάρινα ειδώλια του Κυκλαδικού Πολιτισμού, τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα πενθήμερο πρόγραμμα δημιουργικής εξερεύνησης και μεταμόρφωσης. Δοκιμάζουν ιδέες σε πολλαπλά μέσα τέχνης, δημιουργούν με άξονα τα ερωτήματα και η εμπειρία γίνεται τέχνη!

Πώς βλέπουμε τον κόσμο; Πώς αλλάζει αυτό που βλέπουμε όταν αλλάζουμε θέση ή όταν χρησιμοποιούμε τη φαντασία;

Στη διάρκεια του πενθήμερου, θα μεταμορφώσουμε σώματα, υλικά και ιδέες, θα φανταστούμε το δικό μας μουσείο, θα δημιουργήσουμε υπερδυνάμεις και θα ολοκληρώσουμε με ένα συλλογικό γλυπτό, τη δική μας «Αφροδίτη», μια νέα οντότητα που θα «γεννηθεί» από όσα ανακαλύψαμε μαζί.

Το πρόγραμμα ακολουθεί μια κυκλική πορεία μετασχηματισμού. Από ένα σχέδιο σε μια αφήγηση, από ένα γλυπτό σε μια χορογραφία, από μια ιδέα σε έναν ολόκληρο κόσμο. Το σώμα, η αντίληψη, η παρατήρηση και η συνεργασία αποτελούν βασικούς άξονες της καλλιτεχνικής διαδικασίας.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 6 πενθήμερα, 22-26/6, 29/6-3/7, 6-10/7, 13-17/7, 20-24/7 και 27-31/7, με την εξής σειρά:

Ημέρα 1η

«Πώς βλέπω αλλιώς;»

Η εβδομάδα ξεκινά με την έννοια της παρατήρησης και της πολλαπλής οπτικής. Τα παιδιά εξερευνούν πώς αλλάζει αυτό που βλέπουμε ανάλογα με τη θέση και την κίνηση. Μέσα από σωματικές ασκήσεις και πειραματισμούς με υλικά, τα παιδιά δοκιμάζουν διαφορετικούς τρόπους θέασης: σχεδιάζουν το ίδιο θέμα από πολλαπλές οπτικές, αποτυπώνουν το σώμα σε κλίμακα και δουλεύουν με παραμορφώσεις και αντανακλάσεις. Η εμπειρία μεταφέρεται από το βλέμμα στο σώμα και από το σώμα στη μορφή, οδηγώντας στη δημιουργία «συνταγών» για γλυπτά.

Ημέρα 2η

«Φανερώνω αυτό που δεν βλέπω»

Τη δεύτερη μέρα, τα παιδιά στρέφονται στον «αόρατο» κόσμο: όσα φανταζόμαστε, νιώθουμε ή υπάρχουν πέρα από το ορατό. Μέσα από ασκήσεις εμπιστοσύνης, ήχου και κίνησης, εξερευνούν τον χώρο με άλλες αισθήσεις και ανακαλύπτουν τα «κενά» και τις αόρατες σχέσεις ανάμεσα στα πράγματα. Δημιουργούν μικρές μορφές εμπνευσμένες από τις προϊστορικές «Αφροδίτες», δουλεύουν με την έννοια της αφαίρεσης στη γλυπτική και μεταμορφώνουν υλικά και χώρους μέσα από φως, σκιά και αντανάκλαση. Η ημέρα ολοκληρώνεται με συλλογικές δράσεις αφήγησης και θεάτρου σκιών, όπου το αόρατο αποκτά μορφή.

Ημέρα 3η

«Το μουσείο μου»

Τι είναι ένα μουσείο και ποια ιστορία αφηγείται; Τα παιδιά επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο του μουσείου, φαντάζονται δικούς τους εκθεσιακούς χώρους και δημιουργούν προσωπικά «μουσεία» σε μικρή και μεγάλη κλίμακα. Σχεδιάζουν εκθέσεις, κατασκευάζουν αντικείμενα, γράφουν λεζάντες και επινοούν κανόνες και διαδρομές για τους επισκέπτες. Παράλληλα, εξερευνούν τον κήπο και τον αστικό χώρο ως «ζωντανό μουσείο», καταγράφοντας διαδρομές, παρατηρήσεις και εμπειρίες. Η ημέρα κορυφώνεται με τη μεταμόρφωση του χώρου σε ένα συλλογικό, φανταστικό μουσείο που ενεργοποιείται μέσα από κίνηση, αφήγηση και ειδικούς μουσειακούς κανόνες!

Ημέρα 4η

«Τα όνειρά μου για το μέλλον και οι υπερδυνάμεις μου»

Με έμπνευση σύμβολα και μορφές από διαφορετικούς πολιτισμούς, τα παιδιά δημιουργούν τις δικές τους υπερδυνάμεις και προσωπικά όνειρα για το μέλλον. Διερευνούν τη σχέση σώματος και δύναμης μέσα από κίνηση, ρυθμό και αφήγηση, σχεδιάζουν χαρακτήρες και μεταφέρουν τις ιδέες τους σε κόμικ. Παράλληλα, πειραματίζονται με τη μεταμόρφωση του σώματος, δημιουργώντας φανταστικά κοστούμια και νέες μορφές. Η διαδικασία οδηγεί στη διατύπωση προσωπικών συμβόλων και σύντομων ποιητικών κειμένων!

Ημέρα 5η

«Γλυπτό και γιορτή»

Η τελευταία μέρα είναι αφιερωμένη στη συλλογική δημιουργία. Τα παιδιά συνθέτουν ένα μεγάλο γλυπτό που ενσωματώνει ιδέες, μορφές και σύμβολα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Μέσα από συνεργασία και καταμερισμό ρόλων, δουλεύουν με όγκο, ισορροπία και υλικά σε διαφορετικές κλίμακες, ενώ παράλληλα επιμελούνται τον εκθεσιακό χώρο και τη διαδρομή του κοινού. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με μια ανοιχτή παρουσίαση, όπου το έργο ενεργοποιείται μέσα από την αφήγηση, την κίνηση και τη συμμετοχή — μια γιορτή που μοιράζεται τη συλλογική εμπειρία των παιδιών.

Γενικές πληροφορίες

Έξι πενθήμερα: 22-26/6, 29/6-3/7, 6-10/7, 13-17/7, 20-24/7 και 27-31/7

Ώρες: 09:00-15:00 (κάθε μέρα, με 2 διαλείμματα για ελαφριά γεύματα, που τα παιδιά θα έχουν μαζί τους από το σπίτι)

Ηλικίες: 6 (Α΄ Δημοτικού) – 12 ετών

Συντελεστές:

Βιτόρια Κωτσάλου, Χορεύτρια-Χορογράφος, Κινησιολόγος

Φωτεινή Γκουντοπούλου, Παιδαγωγός-Μουσειοπαιδαγωγός

Όλια Ντακογιάννη, Μουσειοπαιδαγωγός-Μουσικός και Εικονογράφος

Σταυρούλα Κουϊτζόγλου, Παιδαγωγός

Κόστος: 150 ευρώ το πενθήμερο

Πληροφορίες: Τ. 210 7239438, Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-13:00

Το Summer Camp απευθύνεται σε ελληνόφωνα παιδιά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Ηροδότου 1 και Βασιλίσσης Σοφίας