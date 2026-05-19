Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν την τραγωδία με νεκρές μητέρα και κόρη στη Ρόδο. Ο 45χρονος οδηγός που είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη υποστήριξε πως το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η 57χρονη με την 26χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη ενώ τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύγκρουση.

Ο κατηγορούμενος οδηγός παραδέχεται ότι υπερέβαινε το όριο ταχύτητας, αλλά ισχυρίζεται ότι το άλλο όχημα ήταν αυτό που παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, προκαλώντας τη σύγκρουση. Η εκδοχή του κατηγορούμενου υποστηρίζεται και από τη σύντροφό του, η οποία ισχυρίζεται ότι ο σηματοδότης ήταν πράσινος τη στιγμή της σύγκρουσης.

Η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο τακτικής ανάκρισης, με αντικρουόμενες μαρτυρίες και τεχνικά ερωτήματα να καλούνται να εξεταστούν από τη δικαιοσύνη.

Η μαρτυρία

Η υπόθεση αποκτά νέα και καθοριστική δυναμική από μια μαρτυρία που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την εκδοχή του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Δημοκρατική» αυτόπτης μάρτυρας γερμανικής υπηκοότητας που ήταν στο σημείο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος υποστηρίζει ότι ο 45χρονος ήταν εκείνος που παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, και όχι το αυτοκίνητο της 57χρονης και της κόρης της.

Η κηδεία της μητέρας και της κόρης της που έχασαν τη ζωή τους θα τελεστεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Νεκροταφείο Ρόδου.

Το βίντεο από τη σύγκρουση που κόβει την ανάσα

Βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή του φονικού τροχαίου, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 17 Μαΐου στις 14:40.

Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, σε σημείο με ρυθμιστή κυκλοφορίας και σχετικά αυξημένη κίνηση για την ώρα εκείνη.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη που ένα από τα δύο οχήματα ανετράπη και τα άτομα που επέβαιναν σε αυτό παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό του, ανίκανα να κινηθούν χωρίς εξωτερική επέμβαση.

Επί τόπου έσπευσαν αμέσως 3 πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις. Ο απεγκλωβισμός των 2 γυναικών που ήταν εγκλωβισμένες μέσα στο διαλυμένο αμάξωμα διήρκεσε αρκετή ώρα, με τους πυροσβέστες να εργάζονται εντατικά στο παραμορφωμένο όχημα.

Όταν τελικά κατάφεραν να τις φτάσουν, τις βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των γιατρών του ΕΚΑΒ και του νοσοκομείου, καμία από τις δύο δεν κατάφερε να επιζήσει.