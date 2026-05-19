Η απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις. Ανάμεσα σε όσους εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη χρονική συγκυρία της κίνησης αυτής είναι και ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος διατύπωσε τις ενστάσεις του.

Ο ίδιος μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου στο «Kontra Channel» υποστήριξε πως «δεν έχει καμία λογική» το επιχείρημα ότι κάποιος πρέπει να παρέμβει ενεργά στον δημόσιο βίο επειδή οι υφιστάμενοι θεσμοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα για δικαιοσύνη.

«Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή τρέχουν 6-7 δίκες για τα Τέμπη. Πώς προεξοφλούμε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης; Δεν είναι λογικότερο να δούμε τις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης; Μετά θα το δεχόμασταν πολύ πιο εύκολα αν έλεγε κάποιος γονιός από τα Τέμπη “κύριοι, εγώ δεν βρήκα δικαιοσύνη για τα παιδιά μου, οι κύριοι που είναι στη φυλακή δεν είναι οι αρμόδιοι, οπότε μπαίνω στη Βουλή για να φέρω τη δικαιοσύνη που δεν βρήκα”. Όσο και να μην πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να προεξοφλούμε πριν δούμε τα αποτελέσματα».

«Δεν μπορεί να βοηθήσει στην υπόθεση των Τεμπών το κόμμα Καρυστιανού, τη δεδομένη στιγμή. Το 2027 που θα γίνουν εκλογές η διαδικασία η δικαστική θα έχει τρέξει, πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις από την αντιπολίτευση; Γιατί δεν μπορούσαν όλοι αυτοί που πίστευαν ότι υπήρχε κάτι στο τρένο να κάνουν μια ξεχωριστή δικογραφία; Θα ήταν δεκτό από την πλευρά μου. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σε αυτό το κομμάτι».

Απαντώντας, μάλιστα, στο υποθετικό ερώτημα τι θα συμβούλευε τη Μαρία Καρυστιανού αν τον ρωτούσε σχετικά με την ίδρυση κόμματος, ο Νίκος Πλακιάς εμφανίστηκε ξεκάθαρα αρνητικός. Όπως είπε «θα της έλεγα όχι», εκτιμώντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν πολιτικά και χρονικά πιο εύστοχο να είχε δρομολογηθεί αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 και όχι στη σημερινή συγκυρία.

Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι «εγώ δεν θα το έκανα ποτέ να συμμετέχω σε πολιτική προσπάθεια. Εγώ είμαι εδώ για τα Τέμπη, δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε άλλους τομείς της καθημερινότητας, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ή άμυνας. Το να πολιτευτώ και να μπω σε μια Βουλή που επεξεργάζεται εκατοντάδες θέματα… σε τι μπορώ να σας βοηθήσω;».