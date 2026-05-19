Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη νύχτα στην Αλμερία, στην Ισπανία.

Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Οι δύο νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Το συμβάν έγινε στην περιοχή El Canalillo, κοντά στο Balanegra.

Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της επίθεσης και τον εντοπισμό του δράστη, σύμφωνα με την El Pais.