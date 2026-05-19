Καθώς το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών μετατρέπει κάθε Μάιο τη Γαλλική Ριβιέρα στο πιο λαμπερό σκηνικό του παγκόσμιου κινηματογράφου, η πόλη δεν ζει μόνο στους ρυθμούς των πρεμιερών και του κόκκινου χαλιού.

Πίσω από τις κάμερες, οι πραγματικές «σκηνές» εκτυλίσσονται μέσα στα ιστορικά και υπερπολυτελή ξενοδοχεία που φιλοξενούν σταρ, δημιουργούς και ισχυρούς παράγοντες της βιομηχανίας. Εκεί όπου η ιδιωτικότητα συναντά την υπερβολή και η αρχιτεκτονική γίνεται μέρος του θεάματος.

Hôtel du Cap-Éden-Roc

Στην κορυφή αυτής της ελίτ βρίσκεται το εμβληματικό Hôtel du Cap-Éden-Roc, ένα θρυλικό καταφύγιο που λειτουργεί από τον 19ο αιώνα και έχει φιλοξενήσει προσωπικότητες όπως ο Πικάσο, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η οικογένεια Κένεντι.

Με τους καταπράσινους κήπους, τις ιδιωτικές βίλες και το διάσημο Dior Spa, το ξενοδοχείο παραμένει συνώνυμο της διαχρονικής κομψότητας. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, μετατρέπεται σε άτυπο κέντρο ισχύος, όπου πραγματοποιούνται αποκλειστικές δεξιώσεις και ιδιωτικές συναντήσεις κορυφής.

Carlton Cannes

Λίγο πιο κεντρικά, το Carlton Cannes, μέλος της αλυσίδας πολυτελών ξενοδοχείων Regent, στέκεται ως ζωντανό μνημείο της Belle Époque. Με ιστορία που συνδέεται με τον Χίτσκοκ και το «To Catch a Thief», το ξενοδοχείο έχει αναγεννηθεί μέσα από πολυτελείς ανακαινίσεις που ενισχύουν τον κινηματογραφικό του χαρακτήρα.

Οι σουίτες του, οι καταπράσινες εσωτερικές αυλές και η εμβληματική πισίνα δημιουργούν ένα σκηνικό όπου η παλιά αίγλη του Χόλιγουντ συναντά τη σύγχρονη υπερπολυτέλεια.

Hôtel Martinez

Σύμφωνα με το Conde Nast Traveller, το Hôtel Martinez, με την art deco ταυτότητά του, αποτελεί εδώ και δεκαετίες αγαπημένο προορισμό των celebrities. Με ανακαινισμένα ρετιρέ που αποτίουν φόρο τιμής σε μορφές του γαλλικού κινηματογράφου και με ανεμπόδιστη θέα στη Μεσόγειο, το Martinez συνδυάζει την κοσμική ιστορία με τη σύγχρονη λάμψη της βιομηχανίας του θεάματος. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο φιλοξενεί ονόματα πρώτης γραμμής, από supermodels έως κορυφαίους σκηνοθέτες.

Hôtel Barrière Le Majestic Cannes

Τέλος, το Hôtel Barrière Le Majestic Cannes, σε απόσταση αναπνοής από το Palais des Festivals, λειτουργεί ως το πιο στρατηγικά τοποθετημένο καταφύγιο της πόλης. Με πρόσφατα ανανεωμένες σουίτες, θεματικούς χώρους και ρετιρέ με πανοραμική θέα, αποτελεί το σημείο όπου η ένταση του φεστιβάλ συναντά την απόλυτη άνεση.