Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σχεδίαζε να πλήξει το Ιράν «αύριο», όμως αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση προκειμένου να δοθεί ακόμη μία ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Όπως υποστήριξε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα αρκετών Αράβων ηγετών.

Ο Λευκός Οίκος θεώρησε ανεπαρκή την ανανεωμένη ειρηνευτική πρόταση που απέστειλε το Ιράν την Κυριακή, γεγονός που ενίσχυσε τις εκτιμήσεις -ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης- ότι ο Τραμπ βρισκόταν πολύ κοντά στην απόφαση για στρατιωτικό χτύπημα.

Ο Τραμπ έχει ήδη παρατείνει προθεσμίες και αναβάλει σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν τουλάχιστον έξι φορές από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, ο Τραμπ αναμενόταν να συγκαλέσει την Τρίτη την ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να εξεταστούν στρατιωτικές επιλογές.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios το πρωί της Δευτέρας ότι «εάν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες».

«Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, τον διάδοχο πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αναβάλω τη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Πρόσθεσε ότι οι Άραβες ηγέτες τού μετέφεραν πως «βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις» και ότι, κατά την άποψή τους, «θα επιτευχθεί συμφωνία που θα είναι αποδεκτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η συμφωνία θα διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Από την έναρξη του πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αναφερθεί σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Νταν Κέιν, να «παγώσουν» τα σχέδια επίθεσης, παραμένοντας όμως σε πλήρη ετοιμότητα για «μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή», εφόσον δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία.