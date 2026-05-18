Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν «ικανοποιημένες» εφόσον επιτυγχανόταν μια συμφωνία με το Ιράν που θα απέτρεπε την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές λίγες ώρες μετά από ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία ανέφερε ότι ανέβαλε προγραμματισμένο στρατιωτικό πλήγμα για αύριο, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

«Έχουμε κάνει πολύ σημαντικές συζητήσεις με το Ιράν και θα δούμε σε τι θα καταλήξουν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Αν μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία όπου δεν θα υπάρξει πυρηνικό όπλο στα χέρια του Ιράν, και αν εκείνοι είναι ικανοποιημένοι, τότε πιθανότατα θα είμαστε ικανοποιημένοι και εμείς».

Ο Τραμπ μιλούσε σε εκδήλωση για θέματα υγείας στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι συμφώνησε να «παγώσει» τις επιθέσεις για «δύο ή τρεις ημέρες, για ένα μικρό χρονικό διάστημα».

Πρόσθεσε: «Έχουν υπάρξει περίοδοι που πιστεύαμε ότι πλησιάζουμε πολύ σε συμφωνία. Δεν λειτούργησε, αλλά αυτή τη φορά είναι λίγο διαφορετικά».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με επανέναρξη των πληγμάτων κατά του Ιράν μετά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 8 Απριλίου, συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής ημέρας, όταν δήλωσε ότι «ο χρόνος τελειώνει».