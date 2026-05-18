Το Πακιστάν, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για την ειρήνη, μοιράστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πακιστανική πηγή που μίλησε στο Reuters τη Δευτέρα, προειδοποιώντας ότι οι δύο πλευρές «δεν έχουν πολύ χρόνο» για να περιορίσουν τις διαφορές τους.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, επιβεβαίωσε αργότερα ότι οι θέσεις της Τεχεράνης «διαβιβάστηκαν στην αμερικανική πλευρά μέσω του Πακιστάν», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασης.

Εύθραυστη εκεχειρία μετά από έξι εβδομάδες πολέμου

Σε ισχύ βρίσκεται εύθραυστη εκεχειρία έπειτα από έξι εβδομάδες πολέμου, που ακολούθησαν τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν. Ωστόσο, οι συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν έχουν παγώσει, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η εκεχειρία βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη».

Η πακιστανική πηγή δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση. Ερωτηθείσα εάν θα χρειαστεί χρόνος για να γεφυρωθούν τα χάσματα μεταξύ των δύο πλευρών, ανέφερε ότι οι εμπλεκόμενοι «συνεχίζουν να αλλάζουν τους στόχους τους», προσθέτοντας: «Δεν έχουμε πολύ χρόνο».

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν βαλτώσει, καθώς η Ουάσινγκτον ζητά από την Τεχεράνη να διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα και να άρει τον ουσιαστικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται κανονικά το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Από την πλευρά του, το Ιράν απαιτεί αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου, τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και παύση των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ μάχεται εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Οι προειδοποιήσεις Τραμπ και οι νέες απειλές

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε το Σαββατοκύριακο σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν, προσθέτοντας πως «καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα έχει απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος».

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξετάσουν επιλογές για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στα ζητήματα που εξακολουθούν να εμποδίζουν τις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνονται και οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν. Οι ΗΠΑ και άλλες μεγάλες δυνάμεις επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Η ιρανική πλευρά αρνείται ότι επιδιώκει κάτι τέτοιο και ζητά επίσης αποζημιώσεις για τις καταστροφές του πολέμου, εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις και επανέναρξη των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου.

Ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο.

«Όσον αφορά τις απειλές τους, να είστε βέβαιοι ότι γνωρίζουμε πλήρως πώς να απαντήσουμε κατάλληλα ακόμη και στο μικρότερο λάθος από την αντίπαλη πλευρά», ανέφερε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου.

Επιθέσεις με drones και ανησυχία στις αγορές

Οι εχθροπραξίες έχουν περιοριστεί μετά την έναρξη της εκεχειρίας τον Απρίλιο, ωστόσο drones έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν προς χώρες του Κόλπου.

Μία επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Κυριακή, ενώ η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε ότι αναχαίτισε τρία drones.

Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς οι τελευταίες επιθέσεις με drones οδήγησαν σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τους πολιτικούς κινδύνους που αυτές συνεπάγονται για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, είχε συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, χωρίς να εξασφαλίσει ένδειξη ότι το Πεκίνο θα βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης.

Η διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία, αυξάνοντας τις τιμές του αργού κατά 50% ή και περισσότερο.

Ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ανησυχούν ότι το ρίσκο της εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ και οι επιπτώσεις στις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ενδέχεται να υπονομεύσουν τις πιθανότητες των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, σε μια περίοδο που οι ψηφοφόροι, κουρασμένοι από τους πολέμους, εμφανίζονται περισσότερο ανήσυχοι για το κόστος ζωής παρά για τις συγκρούσεις στο εξωτερικό.