Ο μεγάλος τελικός του UEFA Europa League αναμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα έρχεται την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 22:00 στον ΑΝΤ1 ζωντανά από το «Besiktas Stadium» της Κωνσταντινούπολης. Μία ιστορική αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που εντυπωσίασαν με την πορεία τους στη διοργάνωση και πλέον βρίσκονται ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρώτου μεγάλου ευρωπαϊκού τίτλου της χρονιάς.

Η Φράιμπουργκ πραγματοποιεί τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή πορεία της ιστορίας της, με τη γερμανική ομάδα να ξεπερνά διαδοχικά δύσκολα εμπόδια και να φτάνει πανάξια μέχρι τον μεγάλο τελικό. Με όπλο τη συνέπεια και την εξαιρετική της παρουσία σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης,

η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ θέλει να πανηγυρίσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.



Ένα σύνολο που δεν διστάζει να παίξει γρήγορο και επιθετικό ποδόσφαιρο, με συνολική συγκομιδή 25 τερμάτων, που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της διοργάνωσης.

Πρώτη είναι η αντίπαλός της, η Άστον Βίλα, που έχει την καλύτερη επίθεση με 28 γκολ και ο συνδυασμός των δύο καλύτερων επιθετικών ομάδων του UEFA Europa League υπόσχεται έναν απολαυστικό τελικό. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι επιβεβαίωσε σε ακόμη μία ευρωπαϊκή διοργάνωση τη δυναμική της, παρουσιάζοντας σταθερότητα και ποιότητα στα νοκ-άουτ και πλέον ευελπιστεί να επιστρέψει στην κορυφή και να προσθέσει το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή της, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών και το Ευρωπαϊκό Super Cup το 1982. Ταυτόχρονα, αυτός θα είναι και ο πέμπτος τίτλος του Ισπανού τεχνικού, που είναι ο πολυνίκης της διοργάνωσης.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα ολοκληρώσει ιδανικά τη σεζόν του, γράφοντας ιστορία με την κατάκτηση του τροπαίου.



Στην περιγραφή του μεγάλου τελικού, ο οποίος εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+ θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και στον σχολιασμό και την ανάλυση του αγώνα ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος.



Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο κλίμα του ματς με την Pre-Game εκπομπή που

θα μεταδοθεί στις 21:30 στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr/football, με τον Αλέξανδρο Ξενικάκη να

μεταφέρει το ρεπορτάζ από το γήπεδο ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη.

Στις 24:00, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και την απονομή έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με όλα τα πανηγυρικά στιγμιότυπα, δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην κάμερα του ΑΝΤ1 και τα highlights του τελικού. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης φιλοξενούν στο στούντιο τον ηθοποιό, Αλέξανδρο Βάρθη.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Αλέξανδρο Ξενικάκη, Γρηγόρη Ατρείδη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.

Το απόλυτο ποδοσφαιρικό ραντεβού του UEFA Europa League έρχεται ζωντανά στον ΑΝΤ1.