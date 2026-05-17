Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Ρωσία η υπόθεση ενός ζευγαριού που καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για τον βασανισμό και τη δολοφονία της δίχρονης κόρης τους, την οποία κρατούσαν επί μήνες φυλακισμένη μέσα σε ένα ξύλινο κουτί που έμοιαζε με φέρετρο. Οι 29χρονη Αικατερίνα Ο. και 31χρονος Ιλία Α. κρίθηκαν ένοχοι για βασανισμό, παράνομη κράτηση και ανθρωποκτονία της μικρής Σόνια «με ιδιαίτερη σκληρότητα», σύμφωνα με το Περιφερειακό Δικαστήριο του Χαμπάροβσκ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, το ζευγάρι, που καταγόταν από το Κομσομόλσκ-ον-Αμούρ, δεν επιθυμούσε να φροντίσει το παιδί του και κατασκεύασε ένα «μικρό κουτί με καπάκι», στο οποίο κλείδωνε επανειλημμένα τη μικρή για χρονικά διαστήματα που έφταναν έως και δύο ημέρες και νύχτες συνεχόμενα, επί πέντε μήνες. Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, «το παιδί δεν μπορούσε να κινηθεί, να σταθεί όρθιο ή ακόμη και να καθίσει».

Οι εισαγγελικές αρχές περιέγραψαν συνθήκες ακραίας κακοποίησης και παραμέλησης, αναφέροντας ότι το παιδί κρατούνταν σε βρόμικο και αποπνικτικό περιβάλλον, χωρίς στοιχειώδη φροντίδα και υγιεινή. Σύμφωνα με την έκθεση της ακροαματικής διαδικασίας, «οι συγκατοικούντες παραμελούσαν τη φροντίδα και την υγιεινή του παιδιού, διατηρώντας το σε ανθυγιεινές συνθήκες». Παράλληλα, «στερούσαν από το κορίτσι τροφή και νερό ή του έδιναν ελάχιστες ποσότητες, γεγονός που οδήγησε στον θάνατό του από σοβαρό πρωτεϊνο-ενεργειακό υποσιτισμό».

Η φρικτή κακοποίηση διήρκεσε για μήνες, με τη βία να εντείνεται όσο το κοριτσάκι εξασθενούσε. Το ζευγάρι παραδέχθηκε τα εγκλήματά του στο δικαστήριο, ενώ σε μία ανατριχιαστική δήλωση υποστήριξε ότι η «άτακτη» κόρη τους «τους ενοχλούσε με τις κινήσεις της μέσα στο διαμέρισμα του ενός δωματίου», το οποίο είχε εμβαδόν μόλις 28 τετραγωνικά μέτρα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, μέσω της εκπομπής ChP, μετέδωσε ότι «η Σόνια ήταν ένα ανεπιθύμητο παιδί και οι γονείς της, μία 27χρονη γυναίκα και ο 29χρονος σύζυγός της, επινόησαν έναν τρόπο να απαλλαγούν από εκείνη». Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι «κατασκεύασαν ένα “φέρετρο” για το μικρό κορίτσι – ένα στενό κουτί με καπάκι», μέσα στο οποίο «το παιδί δεν μπορούσε ούτε να τεντωθεί ούτε καν να καθίσει σωστά». Παράλληλα, σημειώνεται ότι το κοριτσάκι πλενόταν σπάνια, ενώ τους τελευταίους μήνες οι γονείς είχαν σταματήσει να της δίνουν τακτικά τροφή και νερό.

Όταν πέθανε, η μικρή Σόνια ζύγιζε λιγότερο από 10 κιλά, έχοντας καταρρεύσει από την πολύμηνη ασιτία. Σύμφωνα με το μέσο SHOT, τα βασανιστήρια ξεκίνησαν τον Ιούνιο και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου «το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό, ζυγίζοντας το μισό από όσο την άνοιξη, λιγότερο από 10 κιλά». Το παιδί μπορούσε πλέον ελάχιστα να κινηθεί, δεν ανταποκρινόταν σε ερεθίσματα και είχε εξασθενήσει τόσο πολύ ώστε δεν μπορούσε ούτε να κλάψει. «Τις τελευταίες ημέρες, οι άκαρδοι γονείς απλώς παρακολουθούσαν το μικρό κορίτσι τους να πεθαίνει», ανέφερε το δημοσίευμα.

Μετά τον θάνατο της Σόνια, το «σαδιστικό ζευγάρι», όπως χαρακτηρίστηκε, επιχείρησε να συγκαλύψει τα εγκλήματά του, λέγοντας σε φίλους και στις Αρχές ότι το παιδί είχε πεθάνει από «ασθένεια». Ωστόσο, συγγενείς που είδαν το παιδί ανησύχησαν και ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το ζευγάρι παραδέχθηκε αργότερα πως «δεν ήθελαν να γεννηθεί ούτε να ασχοληθούν με την ανατροφή του». Ο πατέρας καταδικάστηκε να εκτίσει την ποινή του σε σωφρονιστική αποικία αυστηρού καθεστώτος, ενώ η μητέρα οδηγήθηκε σε αποικία γενικού καθεστώτος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή σε ολόκληρη τη Ρωσία, με πολίτες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ούτε ισόβια δεν αρκούν γι’ αυτούς, πόσο μάλλον μόλις 20 χρόνια», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος ανέφερε: «Είναι καιρός να επανέλθει η θανατική ποινή. Στη φυλακή, πάντως, θα έχουν νερό, φαγητό και ιατρική περίθαλψη». Ένα ακόμη σχόλιο ανέφερε: «Αποτρόπαια πλάσματα, μακάρι να περάσουν την άχρηστη ζωή τους πεθαίνοντας αργά μέσα στην αγωνία, αφού υπάρχει μορατόριουμ στη θανατική ποινή για τέτοια τέρατα».

Φίλη της μητέρας, η οποία έχει και μεγαλύτερη κόρη, δήλωσε: «Δεν μπορεί να είναι αλήθεια… Δεν είπε ποτέ κάτι κακό για την Αικατερίνα».