H αποκάλυψη της παράνομης δραστηριότητας έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας, ο οποίος έφερε στο φως μια ειδικά διαμορφωμένη κατασκευή στο αμάξωμα του οχήματος που μετέφερε εσώρουχα της Κίμ Καρντάσιαν, Skims. Η Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Μεγάλης Βρετανίας ξεκαθάρισε αμέσως ότι η εταιρεία παραγωγής των ενδυμάτων δεν είχε καμία απολύτως γνώση για τα όσα μεταφέρονταν κρυφά.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε, οι αρχές περιέγραψαν με ακρίβεια το σημείο όπου είχαν τοποθετηθεί τα ναρκωτικά:

«Το φορτίο ήταν νόμιμο και ούτε ο εξαγωγέας ούτε ο εισαγωγέας δεν είχαν εμπλακεί στη διακίνηση, όμως (…) μια κρυψώνα είχε ενσωματωθεί στην επένδυση των πίσω θυρών του ρυμουλκούμενου οχήματος».

Μέσα στη συγκεκριμένη υποδομή, οι ελεγκτές εντόπισαν δεκάδες συσκευασίες με απαγορευμένες ουσίες υψηλής καθαρότητας. Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια η Υπηρεσία:

«Στο εσωτερικό βρίσκονταν 90 πακέτα που περιείχαν το καθένα εξ αυτών ένα κιλό κοκαΐνη, εμπορικής αξίας περίπου 7,2 εκατομμυρίων στερλινών (8,28 εκατομμυρίων ευρώ)».

Η σύλληψη στο λιμάνι και η απόφαση του δικαστηρίου

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του παράνομου φορτίου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ο Γιάκουμπ Γιαν Κονκέλ, ένας Πολωνός υπήκοος ηλικίας 40 ετών, έφτασε με φέριμποτ από το Χουκ φαν Χόλαντ της Ολλανδίας στο λιμάνι Χάργουιτς της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Εκεί, τα στελέχη των τελωνειακών αρχών αποφάσισαν να περάσουν από ακτίνες Χ το φορτηγό, το οποίο μετέφερε 28 παλέτες με ρούχα και εσώρουχα της γνωστής μάρκας Skims, ιδιοκτησίας της Κιμ Καρντάσιαν.

Ο 40χρονος οδηγός προσπάθησε αρχικά να αποποιηθεί τις ευθύνες του, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε ιδέα για το τι έκρυβε το όχημά του. Στην πορεία της ανάκρισης, ωστόσο, άλλαξε στάση και δήλωσε ένοχος, αποκαλύπτοντας και το οικονομικό κίνητρο πίσω από την πράξη του, καθώς ομολόγησε πως δέχθηκε να κάνει τη μεταφορά για μια αμοιβή ύψους 4.500 ευρώ.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης ολοκληρώθηκε στο δικαστήριο του Τσέλμφορντ, το οποίο εξέδωσε την ετυμηγορία του, καταδικάζοντας τον οδηγό σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και έξι μηνών.