Συνάντηση με την διοίκηση της Μπαρτσελόνα είχε ο Τσάβι Πασκουάλ στην οποία ενημέρωσε τους ανθρώπους των Καταλανών πως θα καταβάλει τη ρήτρα του συμβολαίου του και θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την ομάδα.

Αυτό αναφέρει η Ισπανική «AS» η οποία τονίζει πως η ρήτρα είναι πάνω από 400.000 ευρώ για να λύσει το συμβόλαιό του, το οποίο έχει διάρκεια για ακόμη δύο έτη.

Παράλληλα σύμφωνα με τους Ισπανούς, φαίνεται πως ο έμπειρος τεχνικός θα αποδεχθεί την πρόταση της Dubai BC, η οποία του προσφέρει ένα πολύ καλό πακέτο τόσο οικονομικό, όσο και σε ρόστερ με στόχο να κατακτήσει τη Euroleague.