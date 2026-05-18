Ένα βημα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι η Άρσεναλ, η οποία στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, νίκησε με 1-0 την Μπέρνλι στο «Emirates».

Το «χρυσό» γκολ για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, πέτυχε στο 37ο λεπτό του αγώνα ο Χάβερτς μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σάκα.

Πλέον η Άρσεναλ είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 82 βαθμούς, με την Μάντσεστερ Σίτι η οποία παίζει σήμερα Τρίτη (19/5) με την Μπόρνμουθ να ακολουθεί με 77 βαθμούς στην δεύτερη θέση και να απομένει μια αγωνιστική για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμμα 37ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 15 Μαϊου

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2

Κυριακή 17 Μαϊου

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας 2-2

Έβερτον-Σάντερλαντ 1-3

Λιντς-Μπράιτον 1-0

Γουλβς-Φούλαμ 1-1

Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ 3-1

Δευτέρα 18 Μαϊου

Άρσεναλ-Μπέρνλι 1-0

Τρίτη 19 Μαϊου

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)

Τσέλσι-Τότεναμ (22:15)

Επόμενη τελευταία αγωνιστική (38η):

Κυριακή 24 Μαϊου

Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

Μπέρνλι-Γουλβς (18:00)

Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ (18:00)

Φούλαμ-Νιούκαστλ (18:00)

Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ (18:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα (18:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπόρνμουθ (18:00)

Σάντερλαντ-Τσέλσι (18:00)

Τότεναμ-Έβερτον (18:00)

Γουέστ Χαμ-Λιντς (18:00)