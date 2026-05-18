Ένα βημα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι η Άρσεναλ, η οποία στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, νίκησε με 1-0 την Μπέρνλι στο «Emirates».
Το «χρυσό» γκολ για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, πέτυχε στο 37ο λεπτό του αγώνα ο Χάβερτς μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σάκα.
Πλέον η Άρσεναλ είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 82 βαθμούς, με την Μάντσεστερ Σίτι η οποία παίζει σήμερα Τρίτη (19/5) με την Μπόρνμουθ να ακολουθεί με 77 βαθμούς στην δεύτερη θέση και να απομένει μια αγωνιστική για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμμα 37ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 15 Μαϊου
Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2
Κυριακή 17 Μαϊου
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2
Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας 2-2
Έβερτον-Σάντερλαντ 1-3
Λιντς-Μπράιτον 1-0
Γουλβς-Φούλαμ 1-1
Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ 3-1
Δευτέρα 18 Μαϊου
Άρσεναλ-Μπέρνλι 1-0
Τρίτη 19 Μαϊου
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)
Τσέλσι-Τότεναμ (22:15)
Επόμενη τελευταία αγωνιστική (38η):
Κυριακή 24 Μαϊου
Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)
Μπέρνλι-Γουλβς (18:00)
Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ (18:00)
Φούλαμ-Νιούκαστλ (18:00)
Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ (18:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα (18:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπόρνμουθ (18:00)
Σάντερλαντ-Τσέλσι (18:00)
Τότεναμ-Έβερτον (18:00)
Γουέστ Χαμ-Λιντς (18:00)