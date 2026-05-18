Στους 6 νεκρούς ανέβηκε ο απολογισμός από το μακελειό στην Ταρσό της Κιλικίας, όπου ένοπλος σκόρπισε τον τρόμο ανοίγοντας πυρ σε διαφορετικά σημεία της περιοχής σε ένα πρωτοφανές περιστατικό στην Τουρκία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης, τα αρχικά του οποίου αναφέρονται ως Μ.Ο. ή Μ.Ö., φέρεται να σκότωσε διαδοχικά 6 ανθρώπους και να τραυμάτισε ακόμη 8, πριν εξαφανιστεί. Για τον εντοπισμό του βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των τουρκικών αρχών, με τη συνδρομή ελικοπτέρου.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıda yaralı kurtulan lokanta çalışanı:



-Telefon falan çıkaracak sanıyorduk, birden tabancayı çıkardı, çat ağzına verdi.



-Ben yere eğiliyordum, sıktı bana.

Η αιματηρή επίθεση φέρεται να ξεκίνησε στην περιοχή Kadelli Dörtler της Ταρσού. Ο δράστης πήγε σε εστιατόριο που ανήκε στον Σαμπρί Παν και άνοιξε πυρ. Από τα πυρά τραυματίστηκε θανάσιμα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος υπέκυψε στο νοσοκομείο, ενώ στο σημείο σκοτώθηκε ο εργαζόμενος Αχμέτ Ερτζάν Τζαν. Στη συνέχεια, ο ένοπλος διέφυγε με όχημα και συνέχισε να πυροβολεί σε άλλα σημεία της διαδρομής του.

Σκότωσε ανθρώπους σε διαφορετικές περιοχές

Κατά τη διαφυγή του, ο δράστης φέρεται να σκότωσε τον Γιουσούφ Οκτάι, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή Kaburgediği και έβοσκε ζώα, καθώς και τον οδηγό φορτηγού Αμπντουλάχ Κότζα, κοντά στο σπίτι του στην περιοχή Yenimahalle.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 4 νεκρούς και 8 τραυματίες, ωστόσο ο απολογισμός αναθεωρήθηκε στη συνέχεια, με τουρκικά μέσα να μεταδίδουν ότι οι νεκροί αυξήθηκαν σε 6.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Κρατικό Νοσοκομείο Ταρσού, ενώ οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες ενημερώσεις για την κατάσταση των θυμάτων.

Επιχείρηση με ελικόπτερο για τη σύλληψή του

Μετά το μακελειό, ισχυρές δυνάμεις της χωροφυλακής και της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε σημεία όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη διεξάγονται από αέρος και εδάφους, με ελικόπτερο να συμμετέχει στην επιχείρηση.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει σημεία της περιοχής και συνεχίζουν τις έρευνες για τη σύλληψη του ενόπλου, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Τουρκικά μέσα μετέδωσαν επίσης ότι έχουν εντοπιστεί εικόνες από κάμερα ασφαλείας που φέρονται να καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης στο εστιατόριο. Το υλικό εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Ταρσού, καθώς η επίθεση δεν περιορίστηκε σε ένα σημείο, αλλά εξελίχθηκε σε διαδοχικό αιματηρό χτύπημα σε διαφορετικές περιοχές.