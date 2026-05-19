Το Πακιστάν συνεχίζει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ παραμένουν ραγδαίες. Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, ταξίδεψε στην Τεχεράνη όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο Iranian Students’ News Agency (IRNA).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ τέθηκαν επί τάπητος και ζητήματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ Πακιστάν και Ιράν, με έμφαση σε θέματα ασφάλειας και οικονομίας. Ο Αμπάς Αραγτσί αναφέρθηκε στις αυξανόμενες εντάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις αντικρουόμενες δηλώσεις που, όπως υποστήριξε, αποτελούν «σοβαρό εμπόδιο στον δρόμο της διπλωματίας». Από την πλευρά του, ο Μοχσίν Νακβί δήλωσε ότι το Πακιστάν ελπίζει να διαδραματίσει ρόλο στην αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα, το Πακιστάν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη ιρανική πρόταση ειρήνης, όπως ανέφερε πηγή από το Πακιστάν στο πρακτορείο Reuters. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να έχουν επιβραδυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η ίδια πηγή σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν έχουμε πολύ χρόνο» όταν ρωτήθηκε για το χρονικό περιθώριο γεφύρωσης των διαφορών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως ανέφερε, και οι δύο πλευρές «συνεχίζουν να αλλάζουν τους στόχους».

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ακύρωσε μια «μεγάλη» επίθεση κατά του Ιράν, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη «σοβαρές διαπραγματεύσεις» με την Τεχεράνη. Η τιμή του Brent, που αποτελεί το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, υποχώρησε κατά 2% κατά τη διάρκεια της νύχτας, πέφτοντας κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε παράλληλα ότι θα μπορούσε να εξαπολύσει «πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση» ανά πάσα στιγμή, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Σε δηλώσεις του λίγες ώρες μετά την ανάρτησή του στο Truth Social, όπου αποκάλυψε ότι ανέβαλε στρατιωτική επίθεση που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι «ικανοποιημένες», εφόσον επιτευχθεί συμφωνία που θα αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων. «Είχαμε πολύ σημαντικές συζητήσεις με το Ιράν και θα δούμε πού θα καταλήξουν», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία όπου δεν θα υπάρξει πυρηνικό όπλο στα χέρια του Ιράν και αν εκείνοι είναι ικανοποιημένοι, τότε πιθανότατα θα είμαστε και εμείς ικανοποιημένοι». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι συμφώνησε να «παγώσει» τις επιθέσεις για «δύο ή τρεις ημέρες, ένα σύντομο χρονικό διάστημα», επισημαίνοντας πως στο παρελθόν υπήρξαν περίοδοι όπου φαινόταν ότι οι δύο πλευρές πλησίαζαν σε συμφωνία, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης για περιοχή στον νότιο Λίβανο. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντράεε, κάλεσε τους κατοίκους κτιρίου και των γύρω περιοχών στη συνοικία Αλ-Μουσάκα της Τύρου να απομακρυνθούν, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται «κοντά σε κτίριο που χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ». Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το κτίριο και να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων, προειδοποιώντας ότι η παραμονή στην περιοχή «θέτει τη ζωή τους σε κίνδυνο».

Η νέα εντολή εκκένωσης εκδόθηκε λίγες μόλις ώρες ύστερα από αντίστοιχη προειδοποίηση του Αβιχάι Αντράεε προς τους κατοίκους της περιοχής Μπουρτζ Σεμάλι, επίσης στην Τύρο. Το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις στον νότιο Λίβανο καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, χαρακτηρίζοντας την περιοχή προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Οι τελευταίες εξελίξεις σημειώνονται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση 45 ημερών στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας στην πόλη Ισφαχάν του κεντρικού Ιράν. Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι δεν έχουν διευκρινίσει τον λόγο της ενεργοποίησης. Η Ισφαχάν αποτελεί την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη του Ιράν μετά την Τεχεράνη και τη Μασχάντ, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και ορισμένες από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.