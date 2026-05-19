«Θέλω να σας καλέσω την άλλη Τρίτη, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησείου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες». Με αυτή του τη φράση, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε χθες το βράδυ, με τον πλέον επίσημο τρόπο, τον τόπο, τον χρόνο αλλά και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων που θα γίνουν την προσεχή Τρίτη, 26 Μαΐου, όπως είχε υπονοήσει με ανάρτησή του, τη Δευτέρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε την είδηση από το βήμα της εκδήλωσης «Unmute Now», η οποία πραγματοποιήθηκε σε γνωστό μπαρ της οδού Αβραμιώτου στο κέντρο της Αθήνας. Ο κ. Τσίπρας βρέθηκε σε χαλαρή διάθεση ανάμεσα σε πλήθος κόσμου, συνομίλησε εκτενώς και φωτογραφήθηκε με πολλούς νέους ανθρώπους, ακούγοντας τις προσωπικές τους αγωνίες για το μέλλον, δείχνοντας ότι «ποντάρει» στο νεανικό κοινό για την επόμενη μέρα.

Η ομιλία του, ωστόσο, είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα ξεδίπλωσε τις δικές του προθέσεις.

Το προσκλητήριο στους νέους και το «καρφί» για την επιστολική ψήφο

Αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως άμεσο στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου κινήματος για τη συμμετοχή των νέων στις κάλπες.

«Θα πρέπει να οργανώσετε εσείς, όχι εμείς, ένα κίνημα που δεν θα αφορά την υπεράσπιση ή την προώθηση κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων, αλλά την υπεράσπιση και την προώθηση του δικαιώματος και της ανάγκης οι νέοι να πάνε στην κάλπη στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν» σημείωσε, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για έμμεσο αποκλεισμό των εργαζόμενων της σεζόν. «Όλως παραδόξως, επιλέγονται οι ημερομηνίες των εκλογικών αναμετρήσεων μέσα στη σεζόν. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι είναι μακριά από τις εστίες τους» υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας μάλιστα αιχμηρά την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, ανέφερε: «Θεσμοθετήθηκε για όσους είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς και ζουν στο Σικάγο… που δεν φορολογούνται εδώ, δεν ζουν εδώ. Καλά κάνουν και σωστά να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ακόμα και αν δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους σε αυτή τη χώρα. ». Αντίθετα, όπως τόνισε, «αυτοί οι χιλιάδες νέοι άνθρωποι που ζουν εδώ, βιώνουν αυτές τις συνθήκες… να μην έχουν το δικαίωμα;». Για τον λόγο αυτό, ζήτησε μια «μεγάλη καμπάνια για να ψηφίσουν όλοι».

«Όλα διαβλητά στην Ελλάδα, εκτός από τις Πανελλαδικές»

Στην έναρξη της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας εστίασε στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα. Ένα από αυτά είναι το ζήτημα των Πανελλαδικών εξετάσεων.

«Γιατί είναι τόσο χρεοκοπημένη αυτή η πολιτεία; Το μόνο αδιάβλητο που έχει να παραδώσει στις επόμενες γενιές είναι το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Το μόνο μη διαβλητό» τόνισε και προσέθεσε:

«Όλα τα άλλα είναι διαβλητά. Από το βύσμα για να πας φαντάρος, μέχρι το ρουσφέτι για να πάρεις προτεραιοποίηση στις λίστες των χειρουργείων». Συμπλήρωσε μάλιστα πως η κατάσταση εκτείνεται «από το τι γνωριμία, το κονέ για να δουλέψεις, μέχρι το βύσμα για να πάρεις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία».

Επιπλέον, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την κατάργηση κοινωνικών μέτρων της κυβέρνησής του, φέρνοντας ως παράδειγμα τη 13η σύνταξη: «Ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο, εν είδει 13ης σύνταξης, τα πήρε πίσω η Νέα Δημοκρατία» υπογράμμισε, σχολιάζοντας παράλληλα πως «οι συνταξιούχοι βέβαια επικρότησαν ξανά και ξανά, ψηφίζοντας τον κύριο Μητσοτάκη που τους τα πήρε πίσω».

Η έμμεση αναφορά στο τραγικό συμβάν της Ηλιούπολης

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το σημείο της ομιλίας του όπου αναφέρθηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα, κάνοντας μια σαφή πλην έμμεση νύξη στην πρόσφατη επικαιρότητα και το τραγικό περιστατικό της Ηλιούπολης.

«Αυτό που με συγκλόνισε πριν από λίγες μέρες είναι το γνωστό τραγικό περιστατικό που το μάθαμε όλοι μας» δήλωσε ο κ. Τσίπρας. «Και αναρωτιέμαι, αυτή η έρμη η πολιτεία μας δεν κατάφερε να βρει 62 χρόνια τώρα ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο;».

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα καθεστώς εξετάσεων που πρέπει να γίνει «πιο φιλικό προς τη γνώση και προς τον άνθρωπο». Υπενθύμισε μάλιστα ότι η κυβέρνησή του είχε θεσμοθετήσει τη σταδιακή κατάργηση του θεσμού το 2019 με ελεύθερη πρόσβαση σε σχολές, κάτι που «αμέσως καταργήθηκε για να θεσμοθετηθεί η βάση του 10, για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος ανταγωνισμός, για να κλείσουν σχολές σε όλη την Ελλάδα. […] Γιατί πώς αλλιώς θα άνοιγαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια; Για να δοθεί η δυνατότητα σε όσους έχουν την οικονομική άνεση να έχουν ανέλιξη… και στους άλλους, όχι τόσο μεγάλες δυνατότητες».

Σεζόν, «αιώνιοι» φοιτητές και η κρίση της στέγης

Αναφερόμενος στα προβλήματα της καθημερινότητας των νέων, ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε στις εργασιακές συνθήκες και τη φοιτητική μέριμνα, καυτηριάζοντας τις κυβερνητικές επιλογές.

«Σπουδάζουν και εργάζονται και κάνουν και σεζόν» ανέφερε για τη νέα γενιά. «Πηγαίνουν το καλοκαίρι και κάνουν από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο». Κατήγγειλε πως στα πανεπιστήμια δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις εξεταστικές τους και αντί για διευκόλυνση, «αυτό το οποίο επιχειρήθηκε ήταν το γνωστό νομοθέτημα περί αιωνίων φοιτητών». Το χαρακτήρισε ως «την τιμωρία στους ανθρώπους εκείνους που έχουν την κοινωνική ανάγκη, την οικονομική ανάγκη να πάνε να δουλέψουν».

Μεταξύ άλλων, για μια ακόμη φορά, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε σε πρώτο πλάνο το στεγαστικό πρόβλημα, υπογραμμίζοντας ότι η παρούσα οικονομική πραγματικότητα στερεί την ανεξαρτησία από τους νέους: «Είναι το ζήτημα ότι σήμερα άνθρωποι 30, 34 χρονών, με τη σχέση τους, μένουν στο παιδικό δωμάτιο. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει».