Συναγερμός σήμανε στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, μετά από ένοπλη επίθεση σε ισλαμικό τέμενος, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες, ηλικίας 17 και 19 ετών, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα νεκροί κοντά στον χώρο λατρείας, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι αυτοκτόνησαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους πέντε.

«Ως αυτό το στάδιο, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στους εαυτούς τους», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουάλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Αρχές πιστεύουν πως οι δύο ύποπτοι ήταν 17 και 19 ετών, χωρίς ωστόσο να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Η αστυνομία, πάντως, εξετάζει το περιστατικό ως πιθανή ισλαμοφοβική επίθεση και κάνει λόγο για έγκλημα μίσους.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Γουάλ, διευκρίνισε πως ο ένας από τους τρεις νεκρούς ήταν φύλακας του τζαμιού. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, οι άλλοι δύο εργάζονταν εκεί.

I am aware of the active shooter situation at the Islamic Center of San Diego in Clairemont and am continuing to receive updates from law enforcement. Emergency personnel are on scene and actively working to protect the community and secure the area. — San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) May 18, 2026

Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο φύλακας «διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο ότι αποφεύχθηκε η κατάσταση να γίνει πολύ χειρότερη», σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας.

Το 2025, σχεδόν 15.000 άνθρωποι, χωρίς να υπολογίζονται καν οι αυτοκτονίες, έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες, σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει ο εξειδικευμένος ιστότοπος, Gun Violence Archive.