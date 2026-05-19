Η εισαγγελία της Βολιβίας προχώρησε χθες στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος ανώτατου στελέχους της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας, ενός από τους βασικούς πρωταγωνιστές των μαζικών κινητοποιήσεων που ζητούν την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας.

«Η εισαγγελία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης» του Μάριο Αργόγιο, του κυριότερου ηγέτη της κεντρικής συνομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων (COB), ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας Ρότζερ Μαριάκα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως τον συνδικαλιστή βαραίνουν κατηγορίες για «δημόσια διέγερση στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων» και «τρομοκρατία».

🇧🇴 Bolivia's indigenous communities march on the capital as US-backed government prepares to suppress protests against neoliberal agenda



A massive march led by Bolivia's indigenous communities is set to arrive in La Paz today, on a collision course with security forces operating… pic.twitter.com/wDyChxjAxY — Drop Site (@DropSiteNews) May 18, 2026

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα της Βολιβίας μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που ζητούσαν την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου της χώρας, καθώς εδώ και δύο εβδομάδες η κυκλοφορία στη Λα Πας έχει παραλύσει εξαιτίας των οδοφραγμάτων που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης.

Τα οδοφράγματα έχουν αποκόψει σχεδόν την πρωτεύουσα από την υπόλοιπη χώρα, προκαλώντας ελλείψεις σε καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα.

Μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος με κινητοποιήσεις αγροτών, εργατών, ανθρακωρύχων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκφράζουν αγανάκτηση για τη χειρότερη οικονομική κρίση στη Βολιβία εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Ομάδα ανθρακωρύχων επιχείρησε να φθάσει στην πλατεία Μουρίγιο, όπου βρίσκονται το προεδρικό μέγαρο και το κοινοβούλιο, αλλά αστυνομικοί τους απώθησαν με δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές έριξαν μολότοφ και πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει τραυματισμούς.

Υποστηρικτές του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019) έφθασαν στην πρωτεύουσα ύστερα από πορεία επτά ημερών από την περιοχή Ορούρο, απαιτώντας την απομάκρυνση του Ροδρίγο Πας από τον προεδρικό θώκο.

«Θέλουμε να παραιτηθεί γιατί είναι ανίκανος. Η Βολιβία είναι βυθισμένη στο χάος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ιβάν Αλαρκόν, ένας 60χρονος αγρότης.