Μια εβδομάδα γεμάτη υποχρεώσεις έχει ξεκινήσει για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη με μια ατζέντα η οποία βασίζεται στο τρίπτυχο το οποίο περιέγραψε και στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: οικονομία, άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση.

Παράλληλα, καταστρώνεται από το επιτελείο του ένα πρόγραμμα περιοδειών προκειμένου από τη μια να αναδεικνύεται το έργο της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα και από την άλλη να είναι σε διαρκή επαφή με τους πολίτες.

Χθες, συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ με μια βεντάλια θεμάτων στο τραπέζι, από την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας αλλά και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, μιλώντας στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ, εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου, λέγοντας: «εκτιμώ, ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μια έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε “last minute booking”, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας».

«Η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της ευρωζώνης»

Με τον τουρισμό να αποτελεί κεντρικό αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εν γένει στην οικονομία λέγοντας ότι σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της ευρωζώνης.

Σήμερα, με την παρουσία του στα εγκαίνια νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Σχηματάρι, θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη, ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Την Πέμπτη θα γίνει η πρώτη του έξοδος από το κλεινόν άστυ και θα βρεθεί στη Λακωνία, όπου θα παραβρεθεί στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μυστρά και των Μουσειακών Εκθέσεων, στο Παλάτι των Δεσποτών.

Πρόκειται για μια από τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει στον πολιτισμό.

Μάλιστα, όπως σχολίαζαν συνεργάτες του, την ώρα που ο πρωθυπουργός θα αναδεικνύει τα έργα που πηγαίνουν την Ελλάδα μπροστά, οι νεόκοποι και παλαιοί πολιτικοί του αντίπαλοι θα ανακοινώνουν την ίδρυση νέων σχηματισμών που είτε πρεσβεύουν το άγνωστο, είτε βασίζονται σε συνταγές του παρελθόντος.

Μάλιστα, χθες, η κυβέρνηση για πρώτη φορά σχολίασε τα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα μετά την απόφαση των δύο να ανακοινώσουν την ημερομηνία που θα δημοσιοποιήσουν τις ιδρυτικές διακηρύξεις των κομμάτων τους.

Για τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, κυβερνητικά στελέχη σχολίαζαν ότι οι πολίτες τον έχουν αξιολογήσει ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα απαντήσουν όταν έρθει η ώρα των εκλογών.

Του προσάπτουν ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία των 30 επιπλέον φόρων, των άνω των 100 δις με τα οποία φόρτωσε τη χώρα και κυρίως την πολιτική που ακολούθησε επί των ημερών του με την οποία έφτασε την Ελλάδα να είναι το 2019 -όταν την παρέδωσε και όταν οι πολίτες τον καταψήφισαν- 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Όσο για την κα Μαρία Καρυστιανού, στο Μέγαρο Μαξίμου θυμίζουν ότι ακριβώς πριν από ένα χρόνο διέψευδε δημόσια την ίδρυση κόμματος, ενώ με αφορμή όσα ακούγονται περί εμπλοκής ξένου παράγοντα στην προσπάθεια αυτή, από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ότι η ΝΔ απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας και πως η πολιτική που ασκείται δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπισης συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας, πέραν της πατρίδας.

«Είναι ξεκάθαρη η στάση μας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, οι συμμαχίες στις οποίες επενδύουμε – δεν τις έχουμε κρύψει. Έχει καλλιεργηθεί η διμερής σχέση με πολλά άλλα κράτη. Και αυτό έχει ισχυροποιήσει την Ελλάδα. Εμείς σε αυτό το γήπεδο παίζουμε. Όσοι παίζουν σε άλλα γήπεδα, ας τα βρουν μεταξύ τους», ήταν τα λόγια του κυβερνητικού εκπροσώπου.