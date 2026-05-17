Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και συνέχειας του κυβερνητικού έργου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας απολογισμό της πορείας της παράταξης και τονίζοντας πως τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται υπερήφανα για όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

«Εχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για όλα όσα έχει κάνει η παράταξή μας» είπε ο πρόεδρος της ΝΔ που έκανε άνοιγμα στα στελέχη του κόμματος, ξεκινώντας την ομιλία του στο κλείσιμο του 16ου συνεδρίου.

«Πριν από δυο ημέρες μίλησα για όλα όσα έγιναν και γίνονται στον τόπο αλλά και τα σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα κάνοντας την σταθερότητα προτεραιότητα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Από τα 16 Συνέδρια της ΝΔ τα 7 έχουν οργανωθεί υπό την προεδρία μου. Σήμερα βρίσκομαι στο βήμα για έναν σύντομο απολογισμό του συνεδρίου μας ως ένας από τους 3.000 συνέδρους. Θυμήθηκα και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του κόμματος το 1986 στο 2ο συνέδριο της ΝΔ. Όπως και πριν από 40 χρόνια έτσι και τώρα πέρασα χρόνο μιλώντας με στελέχη και διαπίστωσα την υπερηφάνεια για όλα όσα έχουμε πετύχει. Εχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για όλα όσα έχει κάνει η παράταξή μας. Είδα στα μάτια όλων την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η ΝΔ μπορεί να κάνει πράξη».

Και συνέχισε: «Η διαφορά μας από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις είναι να κοιτάμε κατάματα και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Δεν αφορούν μόνο τη νέα γενιά αλλά το αύριο του τόπου που ανατέλλει από σήμερα. Η πιο καθοριστική από τις διαφορές μας με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις είναι το ενδιαφέρον μας για τις προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Είναι η ώρα να αναζητήσουμε λύσεις που θα επιστρατεύουν την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών.

Αναρωτήθηκα ποιο άλλο κόμμα κοιτάζει κατάματα τις προκλήσεις που έρχονται όπως η τεχνητή νοημοσύνη και πως θα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως βατήρα για το κοινό συμφέρον.

«Η ΝΔ είναι το κόμμα της οικογένειας και στηρίζει οικογένειες με παιδιά»

Αφήνοντας αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους είπε: «Πολλά απ’ όσα κατατέθηκαν εδώ θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας. Το Συνέδριό μας δεν αθροίζει μονολόγους αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών, και ορμητήριο δράσης».

Αιχμές για Σαμαρά και Καραμανλή

Κοιτάζοντας στο εσωτερικό του κόμματος και στις απουσίες πρώην προέδρων είπε ο κ. Μητσοτάκης: «Την Ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες του». Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Όταν η ΝΔ ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα, όταν η ΝΔ νικά και η πατρίδα».

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

«Σας εγγυώμαι ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027», είπε ακόμα αλλά αναφέρθηκε και στις αυξήσεις στο μέσο μισθό και στις συντάξεις. Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό αλλά δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες πράγματα που δεν υπάρχουν. Η μόνιμη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι η λύση. Όποια άλλη λύση εφαρμόστηκε σε άλλα κράτη απέτυχε παταγωδώς. Επαναλαμβάνω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 οποότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Η παράταξη αυτή δεν θα ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας. Όταν μιλάμε για το διαθέσιμο εισόδημα να θυμήσω ότι εμείς μειώσαμε 83 φόρους. Εμείς είπαμε στα νέα παιδιά ότι θα πληρώνουν μηδενικό φόρο. Εμείς είμαστε αυτοί που καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε 12.000 χωριά. Εμείς επιστρέψαμε ένα και 2 ενοίκια σε 1 εκατ. πολίτες».

«Κάθε μας δέσμευση γίνεται πράξη»

«Είναι σημαντικό ότι σήμερα δεν υπάρχει ούτε μια ενεργή κατάληψη σε πανεπιστήμιο, είπε αναφερόμενος στις αλλαγές στην παιδεία» είπε ακόμα ο πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Δεν θα ξανακάνω απολογισμό του έργου μας, όπως την γρήγορη απονομή των συντάξεων και όταν λέγαμε ότι θα πατάξουμε την φοροδιαφυγή μας έλεγαν τα έχουν πει και άλλοι. Αυτά τα πρόσθετα έσοδα μας επιτρέπουν να έχουμε πλεονάσματα και να τα επιστρέφουμε στην κοινωνία, είναι αυτά που μας επιτρέπουν να έχουμε Rafale.

Αυτό το συμβόλαιο αλήθειας που υπογράψαμε με τους πολίτες πρέπει να γίνει συμβόλαιο αποτελέσματος. Δεν θα είναι εύκολο. Πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Να κερδίσουμε 3 συνεχόμενες 4ετιες. Έχω εμπιστοσύνη στους πολίτες.

Πρέπει να συνδιαμορφωσουμε έναν Οδικό Χάρτη με 3 προορισμούς:

Δίπλα στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητειών μας, να ανοίξουμε έναν τρίτο που θα μας οδηγήσει «Μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030»

Ο πρώτος είναι η ευημερία που θα φθάνει σε όλους

Δεύτερος είναι μια πατρίδα ασφαλής

Τρίτος η θεσμική «αναγέννηση» του κράτους και της δημόσιας ζωής, με αιχμή ένα νέο Σύνταγμα και γενναίες μεταρρυθμίσεις».

«Οι αντίπαλοί μας μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε ακόμα επίθεση στην αντιπολίτευση, με αιχμές για λαϊκισμό και επιστροφή σε παλιές πολιτικές πρακτικές, παρουσιάζοντας τη σταθερότητα, τη συνέπεια και τη συνέχεια ως τα βασικά ζητούμενα της κοινωνίας και υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο σε οικονομία, άμυνα και υποδομές.

Τόνισε χαρακτηριστικά: «Κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015. Άλλοι μένουν παγιδευμένοι στα ξύλινα συνθήματα του 1981. Κι όμως, ζητούν οι Έλληνες να τους εμπιστευτούν. Την ώρα που η κοινωνία τους απαντά με 4 αιτήματα με το «σίγμα» κεφαλαίο: Σταθερότητα και Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια.

Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Εμείς είμαστε πρώτοι αλλά για τη ΝΔ αυτή η πρωτιά συνδιάζεται με μια λέξη την ευθύνη. Σημαίνει δουλειά και αποτέλεσμα.

«Αιχμάλωτοι των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ»

Αφήνουμε αιχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ τους λαϊκιστές και τους παραδίδουμε στα γεγονότα τους «πατριώτες του καναπέ». Τα απόρθητα σύνορα στον Εβρο, τις επεκτάσεις των χωρικών μας υδάτων, τις πανίσχυρες ένοπλες δυνάμεις μας. Αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Κάθε φορά που μια νέα φρεγάτα θα μπαίνει στο ναύσταθμο και θα δημιουργείται ένας νέο δρόμος, κάθε φορά που ένας άνεργος βρίσκει δουλειά και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος βλέπει αύξηση μερίδιο σε αυτό έχουμε όλοι μας. Η ΝΔ είναι η παράταξη των πολλών».

Ακόμα, έστειλε μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας και συνέχειας της κυβερνητικής πορείας, υποστηρίζοντας πως η χώρα χρειάζεται ισχυρή εντολή και απορρίπτοντας τα σενάρια πολιτικής αστάθειας. Παράλληλα εξαπέλυσε νέα πυρά κατά της αντιπολίτευσης για έλλειψη ρεαλισμού και υπευθυνότητας, αναφέροντας: «Αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες – η σημαία της νίκης θα έχει πάλι το γαλάζιο χρώμα που ενώνει ολες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Το 16ο Συνέδριο απέδειξε την πολιτική κυριαρχία των ιδεών της πατριωτικής, λαϊκής και φιλελεύθερης δύναμης την οποία ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από 52 χρόνια.

Δε διαλέγουμε αντίπαλο. Εχθροί μας είναι τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δυο εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη».

«Η τρίτη εκλογική νίκη δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εθνική ανάγκη»

«Γιατί ξανά Νέα Δημοκρατία;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της ΝΔ, δίνοντας και την απάντηση:

«Γιατί έχουμε για σταθερή πυξίδα μας το σύνθημα ‘το είπαμε το κάναμε”. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο, οι δικοί μας εχθροί είναι μόνο τα προβλήματα.

Η τρίτη εκλογική νίκη δεν είναι κομματικός αυτοσκοπός. Είναι εθνική ανάγκη για μία ισχυρή εντολή, ώστε η πατρίδα να μην βιώσει καταστάσεις ακυβερνησίας και πειραματισμών.

Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ. Ας αποφασίσει κανείς αν όχι εμείς το κόμμα της Ευρώπης ποιος θα μπορέσει να το καταφέρει.

Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, ή Φάμελος, ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος.

Ενοχλήθηκαν στην αντιπολίτευση γιατί είπα ότι, αν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση; Αυτά δεν είναι ακραία ή εκβιαστικά. Δυστυχώς ακραία και κάποτε εκβιαστική είναι και η ίδια η πραγματικότητα σε μία υδρόγειο υπό διαρκή αναταραχή.

Οφείλω να μην ωραιοποιώ καταστάσεις ή να κρύβω εμπόδια- αλλιώς δεν θα διέφερα κι εγώ από τους θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μου».

Ο πρωθυπουργός, έκλεισε την ομιλία του καλώντας σε εγρήγορση και δίνοντας το σύνθημα για σκληρή δουλειά: «Και τώρα, δράση. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Από αύριο, η θέση όλων είναι έξω, στην αγκαλιά της κοινωνίας. Για να μεταφέρετε εκεί τη φωτιά αυτού του συνεδρίου.

Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030».













