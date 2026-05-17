Η αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ανήλικους χρήστες, βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του υφυπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Μιλώντας στο Mega o υφυπουργός αναφέρθηκε τόσο στα μέτρα που σχεδιάζονται για την κυκλοφορία των πατινιών όσο και στις αλλαγές που εξετάζονται για τις ενοικιάσεις οχημάτων και τις γνωστές «γουρούνες» στα νησιά και τους τουριστικούς προορισμούς.

Ο κ. Κυρανάκης στάθηκε αρχικά στα τροχαία δυστυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικών πατινιών, επισημαίνοντας πως την περασμένη χρονιά, από τα 517 θανατηφόρα τροχαία, τα δύο αφορούσαν περιστατικά με πατίνια.

«Πέρσι στα 517 θανατηφόρα τροχαία, 2 είχαν εμπλεκόμενους με πατίνι. Αυτό είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Είναι πολύ χαμηλότερα τα νούμερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνολικά στην Ευρώπη έχουμε 150 θανατηφόρα. Τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν, έρχονται από παραβιάσεις του ήδη ισχύοντος πλαισίου. Δεν θα έρθουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα φέρει απαγορεύσεις ώστε να μη γίνονται παραβιάσεις. Δηλαδή και σήμερα που μιλάμε και το τραγικό και θανατηφόρο με τον ανήλικο στην Ηλεία προήλθε από παραβίαση του ισχύοντος πλαισίου».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τη συμπεριφορά ανηλίκων στον δρόμο, σημειώνοντας ότι συχνά αγνοούν βασικούς κανόνες κυκλοφορίας.

«Εγώ αυτό που βλέπω και με ανησυχεί πραγματικά και γι’ αυτό θα πάρουμε μέτρα περαιτέρω είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς ανήλικους οι οποίοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να καταλάβουν ότι στο δρόμο υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τον οποίο σέβονται όλοι οι υπόλοιποι. Αντιμετωπίζουν λίγο πολύ την κυκλοφορία ως βιντεοπαιχνίδι και όχι ως μία συνύπαρξη, μία συμβίωση με αυτοκίνητα, μηχανές και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί σε έναν δρόμο που οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε κανόνες. Αυτό δε συνέβαινε παλιά με τα ποδήλατα».

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε νέα μέτρα, αναφέροντας ότι προωθείται πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πατινιών για ανηλίκους κάτω των 18 ετών, ενώ για τους ενήλικες θα θεσπιστεί υποχρεωτική ασφάλιση.

«Πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανήλικους στο δρόμο κάτω των 18 ετών. Για τους ενήλικους θα πάμε σε υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό συμβαίνει ήδη με τις περισσότερες εταιρείες ενοικίασης. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη αστικού τύπου ασφάλιση. Αν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα με πατίνι μιας εταιρείας που ενοικιάζει, δικαιούται αποζημίωση μέχρι και 50.000 ευρώ. Αλλά θα πάμε και σε ασφάλιση για τα ιδιόκτητα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αγοράζει ένα πατίνι».

Παράλληλα, ανακοίνωσε αυστηρότερα πρόστιμα για καταστήματα που διαθέτουν προς πώληση πατίνια εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

«Επίσης, θα πάμε σε αυστηρά πρόστιμα και για επιχειρήσεις εμπορικές οι οποίες πωλούν τέτοια οχήματα, πωλούν πατίνια τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος λέει ότι οι προδιαγραφές οφείλουν να είναι για ταχύτητες 25 χιλιομέτρων την ώρα. Αυτό τηρείται στα ενοικιαζόμενα, δεν τηρείται στα ιδιόκτητα».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο τοποθέτησης πινακίδων στα πατίνια, ο υφυπουργός εξήγησε ότι πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί σημαντικές αλλαγές τόσο στις εταιρείες ενοικίασης όσο και στα οχήματα που πωλούνται στην αγορά.

«Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, η οποία θέλει καταρχάς πλήρη αλλαγή στόλου και από τις εταιρείες ενοικιαζόμενων. Θέλει αλλαγή προδιαγραφών και σε αυτά τα οποία πωλούνται. Σε έναν ιδανικό κόσμο μπορούμε να βάλουμε πινακίδες, αλλά δεν είναι, δεν είναι το μόνο ταυτοποιητικό μέσο. Ταυτοποιητικό μέσο είναι και η ασφάλιση. Δηλαδή εμπλέκεσαι ως πεζός ή ως οδηγός σε ατύχημα με ένα πατίνι, αν έχει ασφάλιση ο συμβαλλόμενος, ο εμπλεκόμενος, μπορείς να βρεις το δίκιο σου».

Ο ίδιος επανέλαβε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τους τραυματισμούς ανηλίκων, επιμένοντας ότι θα υπάρξουν αυστηρότερες παρεμβάσεις.

«Με ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς ανηλίκων. Άρα λοιπόν: πλήρης απαγόρευση σε ανηλίκους. Υποχρεωτική ασφάλιση σε ανηλίκους. Αύξηση προστίμων σε παραβιάσεις, οι οποίες ισχύουν και τώρα. Και θα πάμε και σε πρόστιμα σε εμπορικά καταστήματα τα οποία πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών».

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε και στα τροχαία με «γουρούνες» και ενοικιαζόμενα οχήματα, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα κατέγραψε σημαντική πρόοδο στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.

«Είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη, πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, το χαμηλότερο αριθμό θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία μας, χαμηλότερο από τη χρονιά του covid, που δεν κυκλοφορούσε έξω ψυχή. Άρα λοιπόν, τα μέτρα που έχουμε πάρει δουλεύουν και τα εφαρμόζουμε μαζί με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη».

Όπως σημείωσε, η φετινή εκστρατεία επικεντρώνεται συνολικά στις εταιρείες rent a car, είτε αυτές νοικιάζουν αυτοκίνητα είτε δίκυκλα ή γουρούνες.

«Από κει και πέρα, η εκστρατεία μας για φέτος αφορά συνολικά στα rent a car. Τα rent a car είναι είτε νοικιάζουν αυτοκίνητο, είτε μηχανές, είτε γουρούνες, θα πρέπει να πάρουν αυστηρότερα μέτρα. Να τους ενδιαφέρει καταρχάς, ο αναβάτης μιας μηχανής να φοράει οπωσδήποτε κράνος, να έχουν το κατάλληλο δίπλωμα στα κατάλληλα κυβικά».

Τέλος, αναφέρθηκε στις αλλαγές που εξετάζονται ειδικά για τις γουρούνες, επισημαίνοντας ότι συζητούνται κριτήρια που σχετίζονται με την εμπειρία οδήγησης, ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε οριζόντιες απαγορεύσεις.

«Και από κει και πέρα στους γουρούνες, αυτό που έχουμε συζητήσει από πέρσι το καλοκαίρι είναι κάποια κριτήρια τα οποία αφορούν στα περισσότερα χρόνια εμπειρίας στο δίπλωμα. Τώρα καθολικές απαγορεύσεις, οι οποίες δεν ισχύουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν ξέρω τι νόημα έχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.,