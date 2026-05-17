Με πολιτικό στίγμα, ενωτική διάθεση, ανάδειξη των κυβερνητικών επιτυχιών αλλά και προειδοποιήσεις με στόχο την τρίτη εκλογική επικράτηση της γαλάζιας παράταξης, οι τοποθετήσεις των κορυφαίων υπουργών και στελεχών στο 16ο συνέδριο της ΝΔ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Metropolitan Expo.

Προηγήθηκαν δύο παρεμβάσεις του πρωθυπουργού, η μία για την τεχνητή νοημοσύνη και η άλλη για τα εκλογικά διλήμματα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τους πολίτες στις εκλογές του 2027 να επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή τη πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast.gr ο πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα με την ομιλία του στις 12.00 να ρίξει την αυλαία του τριήμερου συνεδρίου της ΝΔ, μια ομιλία που θα γίνει σε πανηγυρική διάθεση με καθαρά πολιτικά μηνύματα και διλήμματα σε πιο υψηλούς τόνους από ότι στο άνοιγμα της ανώτατης αυτής κομματικής σύναξης και καλώντας άπαντες να συστρατευτούν στον κοινό στόχο για την διεκδίκηση μιας τρίτης θητείας με ορίζοντα το 2030.

Την ώρα που υπάρχει κατακερματισμός στην αντιπολίτευση με το πολιτικό τοπίο να χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη ρευστότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα διατρανώσει σε όλους τους τόνους ότι η χώρα χρειάζεται τη σταθερότητα, την οποία μπορεί να εξασφαλίσει μόνο η παράταξη της ΝΔ με τον ίδιο στο τιμόνι για να συνεχίσει στο δρόμο της ανάπτυξης και της σταθερότητας και να μην γυρίσουμε πίσω σε εποχές εσωτερικής αστάθειας.

Οι δύο πολιτικές πλατφόρμες

Όσοι βρέθηκαν χθες στο συνέδριο της ΝΔ παρακολουθώντας τις ομιλίες υπουργών, κομματικών στελεχών ξεχώρισαν τις τοποθετήσεις του προέδρου του Eurogroup και υπουργού Οικονομίας, Κυριάκου Πιερρακάκη και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Και αυτό γιατί υπήρχαν διακριτές διαχωριστικές γραμμές τις οποίες οι σύνεδροι εντόπισαν με τις συζητήσεις στα πηγαδάκια να είναι έντονες για τον εάν πρόκειται για δύο διαφορετικές πολιτικές πλατφόρμες. Με τη φράση «η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκισσισμούς και μικρούς εγωισμούς», ο Κυριάκος Πιερρακάκης άσκησε κριτική σε εσωκομματικό επίπεδο και κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να επιδείξουν πολιτική τόλμη, τονίζοντας ότι «οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας».

Ως διακριτός εσωκομματικός πόλος εμφανίστηκε ο Νίκος Δένδιας, ενώ συνεργάτες μιλούσαν για «πολιτική πρόταση για το υπόδειγμα διακυβέρνησης στην Ελλάδα του 2030». Ο υπουργός Άμυνας επέλεξε στην ομιλία του να κάνει αναφορά στους πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, αναφέρθηκε στο DNA της παράταξης λέγοντας ότι δεν περιέχει λαϊκισμό, ύβρεις και φανατισμούς.

«Οι ευρωεκλογές χτύπησαν ως καμπάνα κινδύνου»

«Το γενετικό υλικό της ΝΔ δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη, πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών» επισήμανε, ενώ αναφορά έκανε και στις δημοσκοπήσεις σημειώνοντας: «Οι ευρωεκλογές χτύπησαν ως καμπάνα κινδύνου. 1/2 πολίτες που μας ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ζήτησε περισσότερα, ταχύτερα, καλύτερα. Μας ζήτησαν να αλλάξουμε τον τόπο ή αλλιώς θα μας αλλάξουν αυτοί».

Η γεύση που θέλουν στην οδό Πειραιώς να μείνει σε όλους είναι της ενότητας αλλά και της επανασυπείρωσης. Και αυτό που επιχείρησαν να κάνουν κορυφαία στελέχη της ΝΔ απευθυνόμενοι στον κόσμο τους ήταν να ορίσουν ενώπιον όλων τι είναι η γαλάζια παράταξη του 2026 και να διαψεύσουν εκείνους που θεωρούν ότι έχει χάσει την ψυχή της.

Δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο συνέδριο αναφέρθηκε στον πυρσό, το σήμα κατατεθέν της ΝΔ.