Ο Λορέντζο Πιρόλα είναι στο μεταγραφικό «στόχαστρο» αρκετών ομάδων με την Γιουβέντους να έχει ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες επαφές με τον Ολυμπιακό.

«Η Γιουβέντους ενδιαφέρεται έντονα για τον Λορέντζο Πιρόλα. Ο γεννημένος το 2002 έρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στον Ολυμπιακό και οι «μπιανκονέρι» έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες επαφές», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην γειτονική χώρα.

Ο 24χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός έχει συμβόλαιο ως το 2028 με τον Ολυμπιακό και δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί ομάδες από την χώρα του.

Την φετινή σεζόν ο Πιρόλα έχει 32 συμμετοχές με ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τους «ερυθρόλευκους».