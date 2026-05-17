Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είδε ένα ακόμη τρόπαιο να χάνεται, καθώς εκτός από το Champions Cup των Αραβικών Χωρών του 2023 δεν έχει κατακτήσει κάποιο τίτλο μέχρι σήμερα.

Η Αλ Νασρ ηττήθηκε με 1-0 από την Γκάμπα Οσάκα στο Ριάντ στον τελικό του AFC Champions League Two και αυτός είναι ο τέταρτος χαμένος τελικός για τον Πορτογάλο σταρ.

Μάλιστα, ο Ρονάλντο σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του, δεν πήγε στην τελετή απονομής για να πάρει το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Ρονάλντο έχει πάντως μια ακόμη ευκαιρία για έναν τίτλο, καθώς αν την προσεχή Πέμπτη η Αλ Νασρ νικήσει την Νταμάκ μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια.