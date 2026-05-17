Ένα σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα ανήλικο παιδί καταγράφηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ένας 12χρονος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση που είχε ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν ασαφείς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί έχασε τον έλεγχο του πατινιού και βρέθηκε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενο στο κεφάλι και στο χέρι. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και δρομολογήθηκε η μεταφορά του 12χρονου στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Κατά πληροφορίες, οι γονείς του ανήλικου ήταν παρόντες τη στιγμή του συμβάντος και είδαν μπροστά τους το παιδί να πέφτει από το πατίνι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το περιστατικό δεν σημειώθηκε σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας ούτε σε σημείο με αυξημένη διέλευση οχημάτων.



















