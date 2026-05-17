Έντονες αντιδράσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τελικού της Eurovision στη Βιέννη, τη στιγμή που το Ισραήλ βρέθηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την ανακοίνωση των ψήφων του κοινού. Οι αποδοκιμασίες που ακούστηκαν μέσα στην αρένα μεταδόθηκαν ζωντανά, προκαλώντας αίσθηση στους τηλεθεατές.

Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διαδικασία ανακοίνωσης των τηλεφωνικών ψήφων, όταν το τραγούδι «Michelle» του Νοάμ Μπετάν πέρασε για λίγο στην πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης.

Οι αντιδράσεις μέρους του κοινού ακούστηκαν καθαρά μέσω των μικροφώνων της διοργάνωσης και μεταδόθηκαν κανονικά στον τηλεοπτικό αέρα. Σύμφωνα με τον Guardian, οι αποδοκιμασίες ακούστηκαν επειδή ορισμένοι θεατές φώναζαν συνεχώς «Ισραήλ, Ισραήλ».

Λίγο πριν από τη διεξαγωγή του τελικού, η αυστριακή δημόσια ραδιοτηλεόραση ORF είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να χρησιμοποιήσει τεχνική σίγασης προκειμένου να καλυφθούν πιθανές αποδοκιμασίες από το κοινό.

Όπως είχε συμβεί και το 2025, έτσι και φέτος το Ισραήλ συγκέντρωσε σημαντικά υψηλότερη υποστήριξη από το televoting σε σχέση με τη βαθμολογία που έλαβε από τις εθνικές κριτικές επιτροπές.