Πέφτει σήμερα η αυλαία του πρωταθλήματος της Super League, με την ΑΕΚ να γιορτάζει στην Νέα Φιλαδέλφεια την κατάκτηση του τίτλου.

Η Ένωση που θα στεφθεί πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ενώ στο άλλο ματς ο Παναθηναϊκός στη άδεια λόγω τιμωρίας Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα παίξει με τον ΠΑΟΚ.

ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

19:30 COSMOTE SPORT 2

Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και ετοιμάζεται για την μεγάλη γιορτή, ωστόσο πριν τα πανηγύρια ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να δει τους παίκτες του παίρνουν τη νίκη επί του Ολυμπιακού για να δώσουν μια ακόμη χαρά στο κόσμο. Από την άλλη ο Ολυμπιακός δεν είναι αδιάφορος, καθώς με νίκη θα κατακτήσει την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αγωνιστικά ο Νίκολιτς δεν υπολογίζει τους Στρακόσα και Γκατσίνοβιτς. Ο Ολυμπιακός είναι πλήρης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ

19:30 COSMOTE SPORT 3

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην άδεια, λόγω τιμωρίας, Λεωφόρο Αλεξάνδρας με τον «δικέφαλο του βορρά» να θέλει τους βαθμούς για να πάρει αυτός την δεύτερη θέση αν δεν νικήσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκτός αποστολής για τον Παναθηναϊκός έμεινε ο Τετέι, ενώ δεν υπολογίζονται και οι Πελίστρι, Γέντβαϊ, Κάτρης, Μπακασέτας, Ντέσερς και Σισοκό. Για τον ΠΑΟΚ διαθέσιμοι θα είναι οι Ζαφείρης, Λόβρεν, ενώ εκτός παραμένουν οι Καμαρά και Ντεσπόντοφ.

Τελευταία ματς και για τις θέσεις 5-8

ΟΦΗ-ΒΟΛΟΣ

17:00 COSMOTE SPORT 4

ΟΦΗ και Βόλος θέλουν να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί τους και να κλείσουν με νίκη τη χρονιά. Οι Κρητικοί προέρχονται από τρεις διαδοχικές ήττες, ενώ η ομάδα του Βόλου από τέσσερις ήττες. Εκτός για τον ΟΦΗ είναι ο τιμωρημένος Καραχάλιος και οι Γκονζάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Χριστόπουλος, Καλαφάτης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς. Από την άλλη για τον Βόλο εκτός είναι οι Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Σόρια, Φορτούνα, Τσοκάνης και Τζόκα.

ΑΡΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

17:00 NOVASPORTS PRIME

Άρης και Λεβαδειακός θα κοντραριστούν για το γόητρο της κατάκτησης της 5ης θέσης του πρωταθλήματος. Για τον Άρη έχει επιστρέψει ο Κάρλες Πέρεθ, ενώ έτοιμος είναι και ο Νόα Σούντμπεργκ. Από την άλλη ο Λεβαδειακός που προέρχεται από τρεις σερί νίκες δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα.