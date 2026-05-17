Το Netflix γνωρίζει πολύ καλά ότι οι διασκευές του Harlan Coben αποτελούν πλέον ξεχωριστό τηλεοπτικό είδος.

Από το «Fool Me Once» μέχρι το «Stay Close» και το «Missing You», οι σειρές που βασίζονται στα best sellers του συγγραφέα έχουν εξελιχθεί σε μια σχεδόν βέβαιη συνταγή streaming επιτυχίας: οικογενειακά μυστικά, ανατροπές κάθε δέκα λεπτά και ήρωες που δεν μπορούν να εμπιστευτούν κανέναν -ούτε τον ίδιο τους τον εαυτό.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα της πλατφόρμας λέγεται «I Will Find You» και κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιουνίου. Η σειρά οκτώ επεισοδίων βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 2023 και φέρνει στον πρωταγωνιστικό ρόλο τον Sam Worthington, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση μετά την κινηματογραφική κυριαρχία του franchise Avatar.

Η υπόθεση ακολουθεί τον David Burroughs, έναν άνδρα που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του ίδιου του του γιου -ένα έγκλημα που επιμένει ότι δεν διέπραξε ποτέ. Όταν όμως εμφανίζονται στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το παιδί του μπορεί να βρίσκεται ακόμη ζωντανό, ο David αποφασίζει να αποδράσει από τη φυλακή και να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αναζήτηση της αλήθειας. Η ιστορία κινείται στο γνώριμο σύμπαν του Coben: εξαφανισμένα πρόσωπα, διπλές ζωές, ψέματα δεκαετιών και μια αίσθηση ότι κάθε αποκάλυψη οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερο σκοτάδι.

Σύμφωνα με το hellomagazine.com, τη σειρά υπογράφει ο Robert Hull («Quantum Leap», «Alcatraz») μαζί με τον ίδιο τον Harlan Coben, ενώ στο καστ συμμετέχουν η Britt Lower («Severance»), ο Milo Ventimiglia, η Logan Browning και ο Clancy Brown.

Το πρώτο teaser υπόσχεται μια σειρά γεμάτη καταδιώξεις, συνωμοσίες και συναισθηματική ένταση, με το Netflix να ποντάρει ξεκάθαρα στο κοινό που λατρεύει τα «δεν μπορώ να σταματήσω στο ένα επεισόδιο» θρίλερ.

Και αν κρίνει κανείς από την πορεία των προηγούμενων adaptations του Coben, το «I Will Find You» έχει ήδη όλα τα συστατικά για να εξελιχθεί στο επόμενο μεγάλο obsession του καλοκαιριού.

