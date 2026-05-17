Σοκ και έντονη ανησυχία εξακολουθεί να προκαλεί στην Ιταλία η αιματηρή επίθεση με αυτοκίνητο στο κέντρο της Μόντενα, με τον αριθμό των σοβαρά τραυματισμένων να παραμένει υψηλός και τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από τη δράση του 31χρονου Σαλίμ Ελ Κούντρι. Η κατάσταση ορισμένων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις σε ανώτατο επίπεδο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δύο από τους ανθρώπους που παρασύρθηκαν από το όχημα χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ακρωτηριασμού των κάτω άκρων εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων τους. Παράλληλα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται γυναίκα 55 ετών, η οποία εγκλωβίστηκε και συμπιέστηκε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τη βιτρίνα καταστήματος.

Italie / Modena : Luca Signorelli est le héros italien qui a arrêté la folie meurtrière d'un terroriste.pic.twitter.com/NxHcd7B3fg — Nath-K (@KaanNathalie) May 16, 2026

Άλλοι δύο τραυματίες, ηλικίας 52 και 69 ετών, εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η υπόθεση οδήγησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στην απόφαση να ακυρώσει την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψή της στην Κύπρο, προκειμένου να μεταβεί άμεσα στη Μόντενα. Στην πόλη αναμένεται και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη.

❗️🇮🇹 #Modena, #Italy — A driver deliberately plowed his car into pedestrians in the city center, then jumped out and stabbed a man trying to stop him.



At least 8 injured, 4 critically (one woman lost both legs). Suspect — 31-year-old Italian of Moroccan origin — detained.… pic.twitter.com/3Nz49Y4WGX — World Wide Leak (@leaklive1) May 16, 2026

Ο δήμαρχος της Μόντενα Μάσιμο Μετζέτι ανέφερε ότι ο Σαλίμ Ελ Κούντρι είχε απασχολήσει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης, καθώς από το 2022 έως το 2024 παρουσίασε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Όπως πρόσθεσε, «όλα φέρονται να οδηγούν προς μια ατομική πράξη, πέρα από τα όρια της λογικής».

Σε βάρος του 31χρονου έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες για «διάπραξη σφαγής» από τις ιταλικές εισαγγελικές αρχές, κατηγορία που προβλέπεται από τον ποινικό κώδικα της χώρας.