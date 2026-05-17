Τα ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (17/5).

Με τη μάχη του τίτλου στη Stoiximan Super League να έχει κριθεί, το ενδιαφέρον στρέφεται σε αυτή για τη 2η θέση, με τον Ολυμπιακό να είναι στο +2 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

13:00 COSMOTE SPORT 9 HD Κόμο – Πάρμα Serie A

13:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πίζα – Νάπολι Serie A

13:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

13:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Μίλαν Serie A

13:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρόμα – Λάτσιο Serie A

13:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Φιορεντίνα Serie A

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

15:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Παναθηναϊκός Greek Basketball League

15:30 Novasports 5HD Χέρενφεν – Άγιαξ Eredivisie

15:30 Novasports 4HD PSV Αϊντχόφεν – Τβέντε Eredivisie

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:30 Novasports Extra 1 Ντάρμσταντ – Πάντερμπορν Bundesliga 2

16:30 Novasports 3HD Σάλκε – Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ Bundesliga 2

17:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports Prime Άρης – Λεβαδειακός Super League

17:00 Novasports Start Έβερτον – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 6HD Γουλβς – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports 2HD Λιντς – Μπράιτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ Super League

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΑΕΚ Basket League

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD CEV Champions League 2026 Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αταλάντα – Μπολόνια Serie A

19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Γουέστ Χαμ Premier League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ολυμπιακός Super League

20:00 Novasports Extra 2 Μπιλμπάο – Θέλτα La Liga

20:00 Novasports Extra 1 Οβιέδο – Αλαβές La Liga

20:00 Novasports Start Ατλέτικο Μαδρίτης – Τζιρόνα La Liga

20:00 Novasports 6HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Βιγιαρεάλ La Liga

20:00 Novasports 5HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βαλένθια La Liga

20:00 Novasports 4HD Οσασούνα – Εσπανιόλ La Liga

20:00 Novasports 3HD Λεβάντε – Μαγιόρκα La Liga

20:00 Novasports 2HD Έλτσε – Χετάφε La Liga

20:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τενερίφη – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD CEV Champions League 2026 Τελικός ανδρών

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ουντινέζε – Κρεμονέζε Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 6 HD Σασουόλο – Λέτσε Serie A

22:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Μπέτις La Liga