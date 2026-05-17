Να επιστρέψει στην τελική φάση του Παγκοσμίου μετά από 22 χρόνια θέλει η Εθνική μας ομάδα χάντμπολ των ανδρών η οποία αντιμετωπίζει σήμερα στο Ρότερνταμ την Ολλανδία (16:00, Ertsports2).

Η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα στον πρώτο αγώνα που έγινε στην Χαλκίδα νίκησε με 29-27 και θέλει νίκη, ισοπαλία ή ακόμη και ήττα έως ένα γκολ διαφορά για να προκριθεί. Αν το ματς χαθεί με δύο τέρματα διαφορά τότε ακολουθούν απευθείας πέναλτι, χωρίς παράταση.

Έχουν περάσει 22 χρόνια από την τελευταία παρουσία της Εθνικής σε τελική φάση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και το κίνητρο είναι τεράστιο για όλους στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.