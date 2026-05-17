Η εποχή του Τσάμπι Αλόνσο ξεκινάει στην Τσέλσι, καθώς η ομάδα του Λονδίνου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό.
Ο Αλόνσο που θα αναλάβει τα καθήκοντά του από την 1η Ιουνίου, υπέγραψε με τους «μπλε» συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.
Ο 44χρονος τεχνικός, αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης τον περασμένο Ιανουάριο.
Πριν την Ισπανική ομάδα είχε κάνει μια σπουδαία δουλειά με την Λεβερκούζεν την οποία οδήγησε στο ντάμπλ την σεζόν 2023/24.
Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026
The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.
Welcome to Chelsea, Xabi!