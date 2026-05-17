Η εποχή του Τσάμπι Αλόνσο ξεκινάει στην Τσέλσι, καθώς η ομάδα του Λονδίνου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό.

Ο Αλόνσο που θα αναλάβει τα καθήκοντά του από την 1η Ιουνίου, υπέγραψε με τους «μπλε» συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο 44χρονος τεχνικός, αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης τον περασμένο Ιανουάριο.

Πριν την Ισπανική ομάδα είχε κάνει μια σπουδαία δουλειά με την Λεβερκούζεν την οποία οδήγησε στο ντάμπλ την σεζόν 2023/24.