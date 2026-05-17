Στη Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Ένωση από την μια θα κάνει φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» από την άλλη θέλουν τη νίκη για να εξασφαλίσουν την έξοδο στο Champions League.

Ωστόσο στο χορτάρι της «Allwyn Arena» θα γίνει και μια άλλη «μάχη» επί προσωπικού και αφορά τα «κανόνια» των δύο ομάδων, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και τον Λούκα Γιόβιτς που θα κοντραριστούν για το βραβείο του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος.

Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση της κατάταξης με 18 γκολ σε 27 αγώνες στην Super League.

Από τη άλλη ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ είναι στην δεύτερη θέση με 17 γκολ σε 28 αγώνες πρωταθλήματος.

Την περασμένη σεζόν, πρώτος σκόρερ της Super League είχε αναδειχθεί ο Χέφτε Μπεντακόρ με την φανέλα του Πανσερραϊκού με 19 γκολ, αφήνοντας δεύτερο τον Ελ Κααμπί με 18 τέρματα.