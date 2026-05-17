Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό στις 11 Φεβρουαρίου του 2024 και έκανε το ντεμπούτο του στον «ερυθρόλευκο» πάγκο στην εντός έδρας νίκη των Πειραιωτών με 1-0 επί της Φερεντσβάρος στις 15 Φεβρουαρίου 2024 για το Conference League.

Σήμερα 17 Μαϊου 2026 στη Νέα Φιλαδέλφεια και απέναντι στην ΑΕΚ, ο Βάσκος τεχνικός συμπληρώνει 120 παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού και παραμένει ο τρίτος στην ιστορία του συλλόγου με τα περισσότερα ματς σε μια θητεία.

Δεύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού με τα περισσότερα συνεχόμενα παιχνίδια σε μια θητεία είναι ο Ντούσαν Μπαγεβιτς με 157 σερί ματς από το 1996 μέχρι το 1999 και πρώτος δεν είναι άλλος από τον Πέδρο Μαρτίνς που από το 2018 μέχρι το 2022 κοούτσαρε τον Ολυμπιακό σε 221 παιχνίδια.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα μέχρι τώρα 119 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό έχει 75 νίκες, 25 ισοπαλίες και 19 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις με τους Πειραιώτες να έχουν πετύχει 215 γκολ και να έχουν δεχθεί 97.

Όσον αφορά τους τίτλους ο Ολυμπιακός επί εποχής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετράει ένα Europa Conference League, ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup.