Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Γαλάτσι, όταν οδηγός που φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε κατοικημένη περιοχή.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (17/05/2026) στη διασταύρωση των οδών Σουρή και Φιλοθέης, στο Γαλάτσι, όταν ο οδηγός, κάτω από συνθήκες που εξετάζονται, προσέκρουσε πάνω σε τρία παρκαρισμένα οχήματα προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους μόλις άκουσαν τον δυνατό θόρυβο από τις συγκρούσεις και ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον οδηγό και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ, με τις ενδείξεις να δείχνουν ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν παράλληλα τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα, ενώ δεν αποκλείεται η υπερβολική ταχύτητα να συνέβαλε στην πρόκληση του τροχαίου.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τις σημαντικές ζημιές που υπέστησαν τα σταθμευμένα οχήματα, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ούτε υπήρξε εμπλοκή πεζών ή άλλων διερχόμενων οδηγών.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα τροχαίων ατυχημάτων που συνδέονται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με τις Αρχές να υπενθυμίζουν διαρκώς τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση αλκοόλ πριν από την οδήγηση.