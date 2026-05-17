Για 12η φορά στην ιστορία της, η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού θα δώσει το «παρών» σε Final Four, ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν της Σαμπαντέλ με 10-8 στο Παπαστράτειο προκρίθηκαν στο Final Four της Μάλτας (10-12/06) και θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο του Champions League της ιστορίας τους και συνολικά, το όγδοο τους ευρωπαϊκό στο πόλο Γυναικών.

Για να φτάσει όμως στον τελικό ο Ολυμπιακός, θα πρέπει στον ημιτελικό να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ματαρό.

Η Καταλανική ομάδα εξασφάλισε το εισιτήριο για το Final Four της Μάλτας, για τέταρτη φορά στην ιστορία της, νικώντας και στη ρεβάνς των προημιτελικών τη Ρόμα με 12-10 και θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού.

Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες και στον ημιτελικό της διοργάνωσης το 2024 με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 16-12.

Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών είναι μεταξύ της κατόχου του τίτλου Σαντ Αντρέου και της Φερεντσβάρος.