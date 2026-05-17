Στενοί σύμβουλοι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζουν φόβους ότι το σημαντικότερο ουσιαστικό αποτέλεσμα της συνόδου με την Κίνα είναι η αυξημένη πιθανότητα ο πρόεδρος της χώρας, Σι Τζινπίνγκ, να προχωρήσει σε εισβολή στην Ταϊβάν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, γεγονός που θα μπορούσε να διακόψει την προμήθεια τσιπ που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης από αμερικανικές εταιρείες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Ντόναλντ Τραμπ εντυπωσιάστηκε από τη μεγαλοπρέπεια και την ειδική μεταχείριση που ο Σι Τζινπίνγκ φρόντισε να προσφέρει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Πεκίνο. Ωστόσο, πίσω από το θετικό κλίμα, τα λόγια που ειπώθηκαν δεν συμβάδιζαν με τη φιλική ατμόσφαιρα. Ένας σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, τον οποίο επικαλείται το Axios δήλωσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ επιχειρεί να μετακινήσει την Κίνα σε μια νέα θέση, στέλνοντας το μήνυμα ότι η χώρα δεν θεωρεί πλέον τον εαυτό της ανερχόμενη δύναμη, αλλά ισότιμη των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα θεωρεί την Ταϊβάν δική της υπόθεση.

Ο ίδιος σύμβουλος σημείωσε ότι το συγκεκριμένο ταξίδι έδειξε μια πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα το ζήτημα της Ταϊβάν να βρεθεί στο επίκεντρο μέσα στην επόμενη πενταετία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να είναι οικονομικά έτοιμες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς η αλυσίδα προμήθειας τσιπ απέχει ακόμη πολύ από το να καταστεί αυτάρκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, για τους διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών αλλά και συνολικά για την οικονομία, δεν υπάρχει πιο πιεστικό ζήτημα από την αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών.

Την ίδια ώρα, αρκετοί διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών φέρονται να επαίνεσαν τον Ντόναλντ Τραμπ για την ιδιαίτερα σκληρή στάση που τήρησε απέναντι στο Ιράν και τη Βενεζουέλα, αλλά και για τις προσπάθειες ανοίγματος αγορών. Μάλιστα, ορισμένοι επικεφαλής επιχειρήσεων αποχώρησαν με την ελπίδα ότι οι εταιρείες τους θα λάβουν άδειες δραστηριοποίησης στην Κίνα, αποδίδοντας αυτή την προοπτική στον Αμερικανό πρόεδρο.