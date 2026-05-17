Η αγωνιστική σεζόν για την Ελίνα Τζένγκο άνοιξε σήμερα Κυριακή 17 Μαϊου στο μίτινγκ του Τόκιο. Η 5η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2026 κατέλαβε την 8η θέση στον ακοντισμό, με καλύτερη προσπάθεια στα 58,37 μέτρα.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ δεν βρίσκεται ακόμη στην αγωνιστική κατάσταση που επιθυμεί, δεδομένου ότι ξεκίνησε αργά τις βολές της στη φετινή σεζόν.

Η Τζένγκο βελτίωσε τη φετινή της επίδοση, που ήταν 58,21 μ. από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων της Κύπρου.

Επόμενος αγώνας της θα είναι το Diamond League της Σιαμέν, στις 23 Μαΐου. Νικήτρια του αγώνα ήταν η Ρένα Οταμπόρ με βολή στα 61,57 μέτρα.