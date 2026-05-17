Σορός άνδρα εντοπίστηκε στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα του Δήμου Σερβίων το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ πιθανολογείται πως ανήκει στον 78χρονο Στέργιο Βλάχο, που είχε εξαφανιστεί από το χωριό του στις 6 Μαΐου 2026 και έπασχε από άνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένεια του 78χρονου ενημέρωσε σχετικά τις αστυνομικές αρχές ενώ αναμένεται επίσημη επιβεβαίωση.

Ο ηλικιωμένος, που αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, είχε φύγει από το σπίτι του στο Πλατανόρευμα για περίπατο και δεν επέστρεψε ποτέ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αστυνομικές αρχές και να ενεργοποιηθεί Silver Alert.

Στις πολυήμερες έρευνες συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, άνδρες της ΟΠΚΕ, πυροσβέστες, μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, εθελοντές και συγγενείς του αγνοούμενου.