Ο Λούκα Γιόβιτς με την φανέλα της ΑΕΚ μετράει 21 γκολ και τρεις ασίστ σε 42 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις βοηθώντας την Ένωση να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι εμφανίσεις του έχουν τραβήξει την προσοχή αρκετών ομάδων του εξωτερικού με την Αϊντχόφεν να τον έχει ψηλά στην λίστα της, ωστόσο η Ένωση έχει άλλη άποψη.

Ο Γιόβιτς έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και η διοίκηση της ομάδας θα ξεκινήσει άμεσα επαφές μαζί του για να το επεκτείνει τουλάχιστον έως το 2029, κρατώντας τον έτσι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μάλιστα στην Τουρκία αναφέρουν χαρακτηριστικά πως: «Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να κάνει μία δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσει, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο».