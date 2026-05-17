Φωτιά ξέσπασε σε ηλεκτρική γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό Μπαράκα στο Άμπου Ντάμπι, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης.

Το γραφείο μέσων ενημέρωσης του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας. Παράλληλα, οι Aρχές διαβεβαίωσαν πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού συνεχίζεται κανονικά.

Authorities in Abu Dhabi responded to a fire incident that broke out in an electrical generator outside the inner perimeter of the Barakah Nuclear Power Plant in the Al Dhafra Region, caused by a drone strike. No injuries were reported, and there was no impact on radiological… — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) May 17, 2026

«Η Ομοσπονδιακή Αρχή Πυρηνικής Ρύθμισης επιβεβαίωσε ότι η φωτιά δεν επηρέασε την ασφάλεια του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ούτε την ετοιμότητα των βασικών του συστημάτων και ότι όλες οι μονάδες λειτουργούν κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση.