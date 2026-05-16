Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ζήτησαν την άδεια της Τεχεράνης για να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το Σάββατο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Το ειδησεογραφικό μέσο μοιράστηκε την είδηση στο προφίλ του στην πλατφόρμα X, χωρίς να διευκρινίσει ποιες χώρες ζήτησαν άδεια διέλευσης για τα πλοία τους. Σημειώθηκε ότι κινεζικά, πακιστανικά και ιαπωνικά πλοία έχουν διέλθει από το Στενό «με άδεια από το ναυτικό του Ιράν».

The IRIB reports that following the safe passage of ships from China, Japan, and Pakistan through the Strait of Hormuz with permission from Iran’s navy, several European countries are now seeking Iran’s approval to allow their vessels to transit the Strait. pic.twitter.com/JCzmvgd93M — Press TV 🔻 (@PressTV) May 16, 2026

Ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρις Ράιτ, ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα γίνει λιγότερο σημαντικό για τη μεταφορά πετρελαίου, καθώς οι χώρες της περιοχής αναπτύσσουν τη χωρητικότητα των αγωγών τους.