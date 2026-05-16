Με τον Μαέντα να τη λυτρώνει στο 88′, η Σέλτικ νίκησε με 3-1 τη Χαρτς και είναι πρωταθλήτρια Σκωτίας για 56η φορά, εξέλιξη που δεν αρέσει στην ΑΕΚ.

Η Χαρτς, στην οποία αγωνίζεται ο Κυζιρίδης και είναι από τους καλύτερους παίκτες της, ήταν τρομερή από την αρχή της σεζόν και έδειχνε έτοιμη να κατακτήσει τον τίτλο, βάζοντας τέλος στο δίπολο Σέλτικ – Ρέιντζερς που κυριαρχούσε επί 41 συνεχόμενα χρόνια. Και τελικά έγιναν 42.

Οι δύο ομάδες, Σέλτικ και Χαρτς, αναμετρήθηκαν στο ντέρμπι που έκρινε τη μάχη του τίτλου, με τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι βολεύονταν και με ισοπαλία, να ανοίγουν το σκορ στο 43′ με τον Σάνκλαντ μετά την ασίστ του Κίνγκσλεϊ. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως, ήρθε η ισοφάριση.

Στο 45’+3′ ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι του Κυζιρίδη, με τον Ένγκελς να εκτελεί για το 1-1. Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες και η Χαρτς το κρατούσε μέχρι το 88′, όταν ο Μαέντα έκανε το 2-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Η Σέλτικ ήταν, πλέον, αγκαλιά με το πρωτάθλημα και όλα κρίθηκαν οριστικά στο 98′, όταν ο Όσμαντ στην αντεπίθεση έγραψε το τελικό 3-1.

Η κατάκτηση του τίτλου από τη Σέλτικ δεν είναι καλό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, καθώς θα ήταν στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoff του Champions League αν ήταν πρωταθλήτρια Σκωτίας η Χαρτς. Τώρα, για να βρεθούν στους ισχυρούς οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει να αποκλειστεί στον 2ο προκριματικό γύρο μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν.