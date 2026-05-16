Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό ενόψει του αυριανού αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας για την 6η και τελευταία αγωνιστική των play off της Super League.

O Ανδρέας Τετέι δεν προπονήθηκε λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό και έτσι τέθηκε εκτός πλάνων του Ράφα Μενίτεθ.

Αντίθετα σε όλο το πρόγραμμα συμμετείχε ο Ρενάτο Σάντσες και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των «πρασίνων».

Ατομικό πρόγραμμα έκανε στην χθεσινή προπόνηση ο Κάτρης και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό. Απών με άδεια ήταν ο Πελίστρι.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ είναι οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.