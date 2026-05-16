Ένα νέο ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης αναμένεται να στείλει η Ελλάδα τον Ιούνιο με την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισ. ευρώ από το τελευταίο δάνειο του πρώτου μνημονίου. Πρόκειται για ακόμη μία κίνηση που βασίζεται στην ισχυρή δημοσιονομική θέση της χώρας και εντάσσεται στην πολιτική πρόωρης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους που ακολουθεί η κυβέρνηση. Στόχος είναι το δημόσιο χρέος να μειωθεί περαιτέρω στο 130,3% του ΑΕΠ το 2027 και να πέσει κάτω από το όριο του 120% του ΑΕΠ το 2029.

Προηγουμένως και ειδικότερα από φέτος, η Ελλάδα θα έχει επιτύχει μία αξιοσημείωτη θετική ανατροπή. Σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, το 2026 το δημόσιο χρέος της χώρας θα σταματήσει να είναι το υψηλότερο ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ, θέση την οποία θα πάρει η Ιταλία. Αυτό θα συμβεί μετά τη σημαντική φετινή πτώση που αναμένεται για το δημόσιο χρέος της χώρας μας στο 136,8% του ΑΕΠ, κάτω από το αντίστοιχο της Ιταλίας που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 138,6% του ΑΕΠ.

Μέρος της κυβερνητικής πολιτικής είναι μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους προς το τέλος του έτους. Στο βαθμό που οριστικοποιηθεί, θα πρόκειται για αποπληρωμή μέρους του δανείου των 110 δισ. ευρώ που είχε πάρει η Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου. Σημειώνεται ότι με την πρόωρη αποπληρωμή των 6,9 δισ. ευρώ του Ιουνίου η χώρα μας θα έχει καταφέρει να εξοφλήσει περίπου 28 δισ. ευρώ από τα 52,3 δισ. ευρώ του τελευταίου δανείου του πρώτου μνημονίου.

Με την κίνηση αυτή, φέτος το καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ετήσια μείωση του χρέους κατά 2,5% του ΑΕΠ.

Η ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στα επίπεδα του 2% και φέτος παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, τροφοδοτεί τη δυναμική των πρωτογενών πλεονασμάτων και της πρόωρης εξόφλησης του δημόσιου χρέους. Παράλληλα, η πολιτική περιστολής της φοροδιαφυγής είναι ένας από τους κρίσιμους παράγοντες πίσω από την ισχυρή δημοσιονομική θέση της χώρας, την οποία επισημαίνουν στις εκθέσεις όλοι οι ξένοι οίκοι αξιολόγησης.

Στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι να επιτευχθεί περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Έτσι, θεωρείται κρίσιμος ο δεύτερος φετινός γύρος των αξιολογήσεων από τους ξένους οίκους που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Συγκεκριμένα, στις 4 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η ανακοίνωση της αξιολόγησης της DBRS, στις 18 του ίδιου μήνα θα ακολουθήσουν η Moody’s και η Scope, στις 23 Οκτωβρίου θα έρθει η σειρά της Standard & Poor’s για να ολοκληρωθεί ο κύκλος στις 6 Νοεμβρίου με τον οίκο Fitch.