Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την φιέστα της κατάκτησης του πρωταθλήματος, ωστόσο πριν από την γιορτή υπάρχει η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των play off της Super League.

Σήμερα όπως και πριν από τα προηγούμενα ντέρμπι η ΑΕΚ θα ανοίξει τις πύλες της «Allwyn Arena», ώστε οι φίλοι της ομάδας να δώσουν το παρών για να αποθεώσουν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του.

«Σήμερα το απόγευμα έρχεται η ώρα για την πρώτη αποθέωση των Πρωταθλητών Ελλάδας, σε αυτό το γιορτινό διήμερο!

Η ομάδα μας θα πραγματοποιήσει στις 17.30, στην ALLWYN Arena, την τελευταία της προπόνηση πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, η οποία θα είναι ανοικτή για τους φιλάθλους μας σε όλη τη διάρκειά της.

Όλες οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν από τις 17.00, για να υποδεχθούν τους οπαδούς της ΑΕΚ, που σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας.

Ραντεβού στη Νέα Φιλαδέλφεια!», αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης.